Autofahrer, die abends auf die A3 in Richtung Frankfurt wollen, müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29. auf 30. September, wird die Auffahrt der Anschlussstelle Königsforst in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen 20 und 5 Uhr komplett gesperrt. Das hat die zuständige Autobahn GmbH mitgeteilt.

Für Verkehrsteilnehmer aus Rhein-Berg ist diese Auffahrt von Bedeutung. Zwar liegt die Anschlussstelle Rösrath näher am Stadtgebiet, dort kann jedoch lediglich in Fahrtrichtung Köln auf die A3 aufgefahren werden. Wer von Rösrath aus in Richtung Frankfurt unterwegs ist, nutzt daher üblicherweise die Auffahrt Lohmar-Nord oder die im Königsforst. Während der nächtlichen Sperrung ist das Auffahren in Richtung Frankfurt dort nicht möglich.

A 3 wird im Königsforst in drei Nächten auf eine Spur verengt

Auch wer bereits auf der A3 unterwegs ist, muss in den kommenden Nächten mit Behinderungen rechnen. In Fahrtrichtung Frankfurt wird die Autobahn im Bereich der Anschlussstelle Königsforst in drei aufeinanderfolgenden Nächten auf eine Fahrspur verengt. Das gilt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29./30. September), von Mittwoch auf Donnerstag (30. September/1. Oktober) sowie von Donnerstag auf Freitag (1./2. Oktober), jeweils zwischen 20 und 5 Uhr.

Grund für die Einschränkungen sind Arbeiten der Autobahn GmbH Rheinland. In dem Bereich werden neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Dafür sind sowohl die Sperrung der Auffahrt als auch die Verengung der Autobahn erforderlich.

Die Auffahrt Königsforst in Richtung Frankfurt soll nach derzeitiger Planung lediglich in der ersten der drei Arbeitsnächte gesperrt sein. In den beiden folgenden Nächten bleibt es bei der Fahrbahnverengung auf der A3.