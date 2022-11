Streiks am Dienstag auch im Bergischen Wupsi warnt vor Busausfällen

Rhein-Berg – Nicht nur das komplette Bus- und Bahnangebot von Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) und Stadtwerken Bonn (SWB) sollen an diesem Dienstag (29. September) durch Warnstreiks lahmgelegt werden – im Bergischen dürften noch weitere Verkehrsmittel betroffen sein.

Wie Wupsi-Sprecherin Kristin Menzel am Wochenende mitteilte, hat die Gewerkschaft Verdi auch beim Verkehrsunternehmen Wupsi und dessen Tochterunternehmen HBB für Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. „Unsere Busse werden daher am Dienstag nicht fahren“, so.

Notfahrplan wird veröffentlicht

Die Subunternehmer seien unterdessen „wahrscheinlich nicht vom Streik betroffen“, sodass vereinzelte Fahrten stattfinden könnten, kündigte die Pressesprecherin an. Ein entsprechender Notfahrplan soll am Montag auf der Internetseite der Wupsi veröffentlicht werden (www.wupsi.de).

Dem Verkehrsunternehmen RVK lagen am Wochenende noch keine Informationen zu möglichen Ausfällen vor.