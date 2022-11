Schwere Schäden entstanden bei einem Brand in der Albert-Schweitzer-Grundschule in Bergheim.

Bergheim – Aus bisher noch nicht geklärter Ursache fing in der Nacht zum Sonntag die Albert-Schweitzer-Grundschule im Ahornweg Feuer. Um 3.37 Uhr ging der Alarm bei der Kreisleitstelle ein. Sofort machten sich 56 Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache Bergheim, der Löschzüge Bergheim und Quadrath-Ichendorf sowie der Löschgruppen Ahe, Glesch, Thorr und Paffendorf unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Reinhold Koch auf den Weg zur Grundschule.

Bergheims Feuerwehrsprecher Peter Keuthmann berichtete, beim Eintreffen der ersten Wehrleute habe der Eingangs- und Verbindungstrakt bereits in Vollbrand gestanden. „Das Feuer hatte sich auch schon im Flachdach ausgebreitet, und es bestand die Gefahr, dass es sich weiter ausbreiten würde.“ Nur durch einen massiven Löschangriff mit mehreren C-Rohren habe man eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern können.

Feuer verursacht große Schäden an Bergheimer Schule

Die Wehrleute löschten von allen Seiten. Zudem habe man die Drehleiter mit einem Wenderohr in Position gebracht, um im Bedarfsfall blitzschnell große Mengen Wasser auf das Dach spritzen zu können. Mehrere Trupps seien in schwerem Atemschutz auch bei den Nachlöscharbeiten im Inneren der Schule und rund um das Gebäude im Einsatz gewesen. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, mussten Teile des Flachdachs mit einer Spezialsäge geöffnet werden, um dort etwaige versteckte Glutnester zu entdecken und zu löschen.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Copyright: Lamparter

Der Eingangs- und Verbindungstrakt der Schule fiel trotz des beherzten Einsatzes den Flammen weitgehend zum Opfer. Größeren Schaden, vor allem durch den Ruß, nahmen auch die Flure zu den Klassenräumen, zwei Schulräume sowie das Lehrerzimmer, so dass auch sie vorerst nicht genutzt werden können.

Polizei ermittelt nach Feuer an Albert-Schweitzer-Grundschule

Noch in der Brandnacht haben sich der Leiter der Feuerwehr Bergheim und die Schulleiterin vor Ort umgeschaut. Am frühen Sonntagmorgen wurden Schulamt und Bürgermeister über das Feuer und seine Folgen informiert. Während des Einsatzes hatte die Löschgruppe Ahe den Grundschutz im Stadtgebiet Bergheim sichergestellt. Verletzt worden sei niemand, informierte die Wehr. Nach den Löscharbeiten hat die Kriminalpolizei die Einsatzstelle versiegelt. Die Brandermittler der Kripo haben ihre Arbeiten zur Klärung der Ursache aufgenommen.

Anwohner berichteten unterdessen, sie hätten schon seit längerem wiederholt auf das nächtliche Treiben im benachbarten Park hingewiesen, wo es immer wieder Trinkgelage gebe.

Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Umgebung der Grundschule irgendetwas beobachtet hat, das mit dem Feuer in Verbindung stehen könnte, soll sich bei der Polizei des Rhein-Erft-Kreises melden unter 02233/520.

