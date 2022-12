Bergheim/Pulheim – Die Schulgemeinde steht unter Schock. In einer Todesanzeige auf der Internetseite des Abtei-Gymnasiums Brauweiler in Pulheim verleihen Mitschüler, Lehrer, Elternvertreter und Schulleiter Martin Sina ihrer Trauer über den Tod des 16-jährigen Schülers Ausdruck. Er war nach tagelanger Suche am Montagnachmittag in einem Biotop Am Ommelstal nahe Bergheim-Fliesteden leblos aufgefunden worden. Nach Erkenntnissen der Polizei hat er den Freitod gewählt.

„Die Situation ist für die ganze Schulgemeinde erschütternd und macht uns fassungslos“, sagt Schulleiter Martin Sina. „Gemeinsam mit Unterstützung durch Seelsorger, Schulpsychologischen Dienst und in Absprache mit der Bezirksregierung können wir zum Glück mit unseren Schülerinnen und Schülern gemeinsam Wege der Trauerarbeit finden und beschreiten.“ Der 16-Jährige war in der Oberstufe in die Q1 gegangen.

Schulleiter Sina: „Wir fühlen mit der Familie, die tiefe Trauer hat uns unvermittelt getroffen“

Laut Sina bereite sich das Krisenteam der Schule zwar kontinuierlich auf verschiedene Arten von Krisen vor. Der Tod eines Schülers sei aber etwas, was man vor allem emotional nicht im Vorfeld durchleben könne. „Dennoch helfen uns die aufgebauten Strukturen, die Sicherheit und Handlungssicherheit geben können. Uns haben eine Welle von Solidaritätsbekundungen und Hilfeangeboten von Eltern und anderen Schulen erreicht, über die wir uns sehr freuen. Wir fühlen mit der Familie, die tiefe Trauer hat uns alle im Alltag unvermittelt getroffen.“

Beratung und Seelsorge in schwierigen Situationen

Kontakte | Hier wird Ihnen geholfen

Wir gestalten unsere Berichterstattung über Suizide und entsprechende Absichten bewusst zurückhaltend und verzichten, wo es möglich ist, auf Details. Falls Sie sich dennoch betroffen fühlen, lesen Sie bitte weiter:



Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote.

Telefonseelsorge

Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon

Das Angebot des Vereins "Nummer gegen Kummer" richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Samstag nehmen die jungen Berater des Teams "Jugendliche beraten Jugendliche" die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon

Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention

Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de

Beratung und Hilfe für Frauen

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Nummer 08000 116 016 und via Online-Beratung unterstützen werden Betroffene aller Nationalitäten rund um die Uhr anonym und kostenfrei unterstützt.

Psychische Gesundheit

Die Neurologen und Psychiater im Netz empfehlen ebenfalls, in akuten Situationen von Selbst- oder Fremdgefährdung sofort den Rettungsdienst unter 112 anzurufen. Darüber können sich von psychischen Krisen Betroffene unter der bundesweiten Nummer 116117 an den ärztlichen/psychiatrischen Bereitschaftsdienst wenden oder mit ihrem Hausarzt Kontakt aufnehmen. Außerdem gibt es in sehr vielen deutschen Kommunen psychologische Beratungsstellen.

Der Vater des Schülers hatte seinen Sohn am vergangenem Donnerstagabend bei der Polizei in Bergheim als vermisst gemeldet, nachdem der Junge nicht wie gewohnt aus der Schule nach Hause gekommen war. Nach Schulende um 14 Uhr hatte eine Mitschülerin ihn noch in der Linie 972 Richtung Bergheim gesehen. Wo er aus dem Bus gestiegen ist, war unklar.

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen an seinem Wohnort in Fliesteden sowie im Umfeld der Schule in Brauweiler, an denen sich auch 120 Bürger und zahlreiche Schülerinnen und Schüler des Abtei-Gymnasium beteiligt hatten, war der Junge am Montagnachmittag in dem Biotop Am Ommelstal nahe Fliesteden leblos gefunden worden.

Fassungslosigkeit auch in Bergheim

Drei Schüler hatten sich an der Suche nach ihrem Freund beteiligt und die Kleidungsstücke des 16-Jährigen an einem Baum im Uferbereich akkurat abgelegt aufgefunden. Anschließend wurde ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt, der den Jungen im Wasser entdeckt hatte. Nach Angaben der Polizei liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. „Die Auffindesituation legt den Verdacht eines Suizides nahe“, so ein Sprecher.

Fassungslosigkeit macht sich auch in dem 2000-Einwohner-Ort Fliesteden breit. Die Menschen sind betroffen und fragen sich, wie so etwas passieren konnte. Ortsvorsteherin Elisabeth Hülsewig sagte auf Nachfrage: „Wir wollen der Familie aber auch den Bürgern im Dorf jetzt erstmal Zeit geben, sich zu finden. Wir planen in den nächsten Tagen eine Andacht, die wir gemeinsam gestalten werden“, so die Ortsvorsteherin, die auch stellvertretende Bürgermeisterin ist.

An der Kirche St. Simeon erinnern Kerzen an den tragischen Vorfall. Auch in sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme groß.