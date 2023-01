Bergheim-Oberaußem – Gesehen, gedrückt, geheiratet. Morten Stamm aus Oberaußem hat es gewagt und im Fernsehen eine Fremde geheiratet. Am Montagabend wurde auf Sat.1 seine TV-Hochzeit mit der 38 Jahre alten Kinga aus Salzgitter ausgestrahlt. Eine Frau, die Stamm vor dem Treffen auf dem Standesamt im Barockschloss Rammenau noch nie gesehen hatte.

Bergheimer behielt die Nerven

Die zuständigen Experten und Wissenschaftler aus der TV-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ hatten Kinga als Stamms Traumfrau auserkoren. Beide hatten sich für das TV-Experiment beworben und wurden nach verschiedenen wissenschaftlichen Tests als vermeintlich perfektes Paar ausgesucht.

Auf dem Standesamt begrüßte sie ihn mit „endlich“. Beide waren sichtlich erfreut, dass es nun losging. „An dem Morgen der Hochzeit hatte ich keine kalten Füße, da ist man irgendwann an dem Punkt, da will man den anderen nur noch kennenlernen“, berichtet der 41-Jährige.

Ungeduld im Standesamt

Im Standesamt setzte der Bergheimer sein Ziel gleich um. Statt dem Standesbeamten aufmerksam zuzuhören, tauschten die beiden erste Sätze miteinander aus. „Der Standesbeamte hat geredet und geredet und wir waren einfach so neugierig, uns kennenzulernen“, erzählt der Software-Berater.

Das strahlende Lächeln seines Gegenübers habe ihn sofort angesteckt, sagt Stamm. „Ihre freundliche Art, ihr Lachen und ihr Humor sind mir sofort aufgefallen.“ Mit einem lauten „Ja“ besiegelten beide ihre Ehe, und obwohl sie sich erst wenige Minuten kannten, gab es auch einen Hochzeitskuss. Ihre Reaktion: „Er küsst schon gut, aber wir üben das noch ein bisschen.“ Auch wolle sie seine Unpünktlichkeit in den Griff bekommen, die der Standesbeamte in seiner Rede erwähnt hatte. Er ihre Ungeduld. Beide eint laut Standesbeamtem ein Kinderwunsch.

Staffelfinale von „Hochzeit auf den ersten Blick“ im November

Die Hochzeit fand bereits im Sommer statt, bis zur Ausstrahlung vergingen demnach einige Monate. Als nächstes geht es für das Ehepaar in der kommenden Folge der wöchentlichen Sendung in die Flitterwochen, anschließend steht ein Heimat-Besuch an. Im Finale der Sendung, 21. November, wird dann gezeigt, ob Stamm und seine Frau nach mehrwöchiger Kennenlernzeit ein Ehepaar geblieben sind oder ob sie sich scheiden lassen wollten.

So viel steht aber fest: Seine Teilnahme an der Sendung hat Stamm nie bereut. „Die Hochzeit endlich im Fernsehen zu sehen, war schön. Vorher hatte man nur seine eigene Erinnerung im Kopf. Ich habe mich total gefreut zu sehen, wie das im Fernsehen rüberkommt“, sagt er.

Am Montag sei er in einer Bäckerei in seinem Heimatort auch darauf angesprochen worden, ob er der Mann sei, der im TV heirate. Auch sein Nachbar habe die Sendung verfolgt. Dessen Feedback stehe noch aus.