Bundestagswahl in Rhein-Erft Helene Susojev von der LIEBE-Partei im Portrait

Rhein-Erft-Kreis – Kommunalpolitische Erfahrung kann Helene Susojev schon mal vorweisen: Seit dem vorigen Jahr sitzt sie für die europäische Partei „Die Liebe“ im Bergheimer Stadtrat, nun will die Deutschrussin auch in den Bundestag.

Helene Susojev fordert mehr Unterstützung von Pflegepersonal

Die Geschäftsführerin eines Betreuungsdienstes setzt sich für schnelle Hilfe von Betroffenen in der Coronakrise ein, will Geld auch in ein Heilmittel gegen das Virus investiert wissen und fordert mehr Unterstützung von Pflegepersonal und auch Pflegebedürftigen. „Was den Leuten an Haushaltshilfe zusteht, ist ein Witz“, sagt die 41-Jährige.

Bei den Themen Klimawandel und Kohleausstieg setzt sie auf die Atomkraft als Lösung. „Das ist eine saubere Energie.“ (dv)