Frechen – Der Stadtentwässerungsbetrieb Frechen und die Verbraucherzentrale NRW warnen vor sogenannten Kanalhaien. Diese unterbreiten vermeintlich günstige Angebote für einen Kanal-Check. Das diene dann als Türöffner, um die Hauseigentümer anschließend „geschickt zu einer stark überteuerten und im schlimmsten Fall unnötigen Sanierung zu bewegen“, schildert die Beratungsstelle Brühl der Verbraucherzentrale NRW die Masche. Auffallend günstige Angebote in Zeitungsannoncen, an der Haustür oder am Telefon seien mit Vorsicht zu genießen.

Sanierungsangebote nie übereilt abschließen

„Generell sollte man hochpreisige Sanierungsaufträge nie übereilt abschließen, egal wie dringlich die Sanierung angeblich ist“, rät Rüdiger Waldschmidt, Leiter der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Brühl. „Vor einer Auftragserteilung sollten immer mehrere schriftliche Angebote eingeholt und Leistung sowie Preise in Ruhe miteinander verglichen werden.“ Falls jemand schon unterschrieben habe, gebe es in bestimmten Fällen ein Widerrufsrecht, von dem vor Beginn der Arbeiten noch Gebrauch gemacht werden könne, so Waldschmidt.

Das Projekt Klimafolgen und Grundstücksentwässerung der Verbraucherzentrale und die Stadtentwässerung Frechen bieten eine Beratung zum Thema an. Diese Angebote zu nutzen sei der beste Schutz vor Abzocke, rät die Verbraucherzentrale und weist darauf hin, dass Grundstückeigentümer ohnehin nur unter bestimmten Voraussetzungen, wie etwa bei einem begründeten Verdacht auf einen Schaden, zu einer Überprüfung ihrer Abwasserleitungen verpflichtet seien.

Das könnte Sie auch interessieren:

Eine Zustands- und Funktionsüberprüfung koste beispielsweise bei einer zehn Meter langen Leitung zwischen 300 und 600 Euro, sagt Waldschmidt. Im Fall tatsächlicher Schäden in den Leitungen gibt es, je nach Schwere des Schadens, Sanierungsfristen von bis zu zehn Jahren.

Das Projekt Klimafolgen und Grundstücksentwässerung berät kostenlos über Sanierungen per E-Mail oder telefonisch unter 0211/3809300. Die Stadtentwässerung Frechen gibt Auskünfte unter 02234/5011693 oder -1410.