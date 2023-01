Kerpen-Horrrem – Rund zehn Jahre alt ist das Geschäftshaus am Bahnhof Horrem, in dem sich neben der Fahrradstation auch Ladenlokale, Praxen und andere gewerbliche Räume befinden. Seit rund zehn Jahren gibt es dort auch ein McDonald’s-Filiale, die nun aber überraschend ihre Pforten geschlossen hat. Coronabedingt, so heißt es, sei die Nachfrage nicht groß genug gewesen. In einem Aushang wird die potenzielle Kundschaft auf die McDonald’s-Filiale in Sindorf verwiesen.

Nun muss der Bergheimer Geschäftsmann Karl Heinz Emrich, der Eigentümer des Geschäftshauses ist, einen neuen Mieter finden. Emrich ist zuversichtlich, dass dies rasch gelingen wird: „Wir stehen mit mehreren Systemgastronomien in Verhandlungen“, berichtet er. Einen langen Leerstand werde es nicht geben.

Geschäftshaus am Horremer Bahnhof: Besitzer zufrieden

Da das Restaurant nur bis zu 100 Quadratmeter groß ist und einen Außenverkauf anbietet, braucht es laut Gesetzbuch keine Toilettenanlage vorzuhalten. Daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern, erläutert Emrich.



Er ist mit der Entwicklung seines Geschäftshauses zufrieden. Abgesehen von dem Restaurant hätten alle Räumlichkeiten langjährige Mieter. So befinden sich etwa noch ein Kiosk und ein weiterer Schnellimbiss im Erdgeschoss. Darüber sind Büro- und Praxisräume, etwa ein Notariat.

Mehr Polizeipräsenz am Bahnhof in Kerpen-Horrem gefordert

Die Fahrradstation, die in dem Gebäude integriert ist, gehört der Stadt Kerpen. „Es sind gerade harte Zeiten“, bekundet dort Betreiber Dirk Zeyen, der seit 2012 in dem Geschäft arbeitet. „Früher war es hier am Bahnhof ruhiger, und auch die Polizei fuhr öfter Streife“, meint er. Mehr Polizeipräsenz würde seinem Geschäft und dem Bahnhofsumfeld gut tun, findet Zeyen.



Dirk Zeyen, Betreiber der Fahrradstation, wünscht sich mehr Polizeipräsenz am Bahnhof und beklagt Vandalismusschäden. Copyright: Wilfried Meisen

Dass die Polizei immer wieder darauf verweist, die Kriminalitätsrate am Bahnhof werde überschätzt, kann er nicht nachvollziehen. „Viele Straftaten hier werden ja erst gar nicht angezeigt.“ So gebe es auch immer wieder Vandalismusschäden. Zudem habe gerade der gesamte Fahrradhandel Probleme mit dem Nachschub von Ersatzteilen und neuen Fahrrädern. Das hemme den Verkauf und erschwere Reparaturen.

Horrem: Auslastung der Fahrradstation könnte besser sein

Auch könnte die Auslastung der Fahrradstation besser sein. Von den 434 Stellplätzen dort, auf denen gegen Gebühr ein Fahrrad rund um die Uhr sicher abgestellt werden kann, seien im Moment nur rund 100 belegt. Wegen Corona und dem hohen Anteil von Menschen, die zurzeit im Homeoffice arbeiteten, sei die Nachfrage nicht mehr so hoch wie früher. Ans Aufgeben denkt Zeyen aber nicht. „Ich bleibe hier.“

So sieht es auch Gastwirt Erdogan Sencan, der seine Gaststätte Gleis 7 auf der anderen Seite des Bahnhofes umgebaut und dort gerade ein modernes Imbissangebot eröffnet hat. Dieses ist nun größer und liegt auf der Vorderseite des Gebäudes. So werde das Angebot eher wahrgenommen, sagt Sencan. Er will in seine Gaststätte noch weiter investieren.