Kerpen-Türnich – Der Kerpener Stadtrat hat dem Bebauungsplan für das ehemaligen Bowa-Gelände an der Maximilianstraße am östlichen Türnicher Ortsrand zugestimmt.



Das Unternehmen Deutsche Reihenhaus will hier unter anderem auf 13.200 Quadratmetern Fläche rund 45 Reihenhäuser errichten. Ergänzt werden soll die Reihenhausbebauung durch Geschosswohnungen sowie durch Flächen für Einzel- und Doppelhäuser, die aber auch von einzelnen Bauherren bebaut werden können. Bei dem Projekt geht es auch um die Wiedernutzung von ehemaligen Industriebrachen.

Grüne stimmen gegen Neubaugebiet in Kerpen-Türnich

Die Grünen stimmten dagegen. Das Gelände sei durch Altlasten beeinträchtigt, weshalb dort keine Regenwasserversickerung möglich sei. Bei dem Aufstellungsbeschluss seien wesentliche Aspekte für gesundes, nachhaltiges und soziales Leben nicht beachtet worden, so der Stadtverordnete Bernd Krings. „Junge Familien gefährlichen Schadstoffen auszusetzen, ist einfach nur verantwortungslos.“

