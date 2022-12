Sie wollten nur spielen Unbekannte brechen in Kerpener Sporthalle ein

Kerpen – Im Kerpener Stadtteil Brüggen im Rhein-Erft-Kreis sind Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag (30. April) 14 Uhr und Montag (4. Mai) 8 Uhr in eine Sporthalle eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verwendeten die Unbekannten lediglich „diverse Spielgeräte“, Anzeichen für einen Diebstahl gab es nicht.

Das könnte Sie auch interessieren:

A560 für zwei Stunden gesperrt Anzeige Autofahrerin bei Unfall in Hennef schwer verletzt von Ralf Rohrmoser-von Glasow

Nachwuchs fehlt Anzeige Bedburg soll für junge Allgemeinmediziner interessant gemacht werden von Dennis Vlaminck

Neuer weißer Damhirsch in den Wildgehegen Anzeige Wiehler Parks bald geöffnet von Reiner Thies

In das Gebäude gelangen die Personen demnach durch das von ihnen zerstörte Kuppelfenster auf dem Dach der Sporthalle der Schule. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Kriminalpolizei in Kerpen bittet Zeugen, sich mit ihr unter 02233 52-0 in Verbindung zu setzen, falls Sie sachdienliche Angaben zur Sache machen können. (red)