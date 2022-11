Rhein-Erft-Kreis – Frank Rock (CDU) ist neuer Landrat im Rhein-Erft-Kreis.

Dass es bei der Wahl des Landrats keine Überraschung geben würde, zeichnete sich früh ab. Der Hürther CDU-Mann Frank Rock fuhr mit 57,3 Prozent der Stimmen einen sicheren Sieg über seinen Herausforderer Dierk Timm (SPD) ein, der auf 42,8 Prozent kam.



In den Städten, in denen die Amtsinhaber erneut angetreten waren, wurden sie wiedergewählt. Für Susanne Stupp (CDU) in Frechen war es allerdings eine Zitterpartie, die mit 51,7 Prozent zu ihren Gunsten entschieden wurde. Der Brühler Dieter Freytag (SPD) erreichte komfortable 65,4 Prozent, der Kerpener Dieter Spürck (CDU) knappe 51,8 Prozent, der Pulheimer Frank Keppeler (CDU) 55,1 Prozent.



In Erftstadt schien die Entscheidung lange unklar, fiel dann ab doch eindeutig für Carolin Weitzel (CDU) mit 52,6 Prozent aus. Die Wahlbeteiligung lag bei der Landratswahl bei 34,4 Prozent, bei den Bürgermeisterwahlen deutlich über 40 Prozent. (uj)