Kontaktloser Segen Sternsinger auch 2021 im Rhein-Erft-Kreis unterwegs

Rhein-Erft-Kreis – Im Januar schwärmen die Sternsinger aus, ziehen von Haus zu Haus und bringen den Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus). Auch in Pandemiezeiten wollen die Kirchengemeinden nicht auf diese Tradition verzichten.

Pulheim

Auch in Pandemiezeiten sind die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Kosmas und Damian in Pulheim unterwegs und zwar von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Januar. „Trotz der besonderen Situation lassen wir uns nicht davon abhalten, den Segen zu verteilen – natürlich unter Beachtung der aktuellen Hygieneauflagen“, wie Sarah Güsgen vom Sternsinger-Organisationsteam mitteilt. Pulheimer Bürger, die zuvor in der Kirche oder im Internet um einen Besuch gebeten haben, erhalten ein Segenspaket, „mit allem, was sie sonst bei einem Sternsinger-Besuch erhalten hätten“. Diese Pakete werden kontaktlos über die Briefkästen verteilt. „Zudem wird es die Möglichkeit geben, sich den Segen am »Drive-In«-Schalter im Pfarrzentrum in Pulheim abzuholen und eine Spende abzugeben.“ Informationen zur Aktion gibt es auch im Internet. Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit.“ Die Pfarrgemeinde sucht auch noch Sternsinger-Gruppen. Mehr Informationen gibt es hier. (mma)

Frechen

Statt von Haus zu Haus zu gehen, sind die Sternsinger ab Mittwoch, 6. Januar, in verschiedenen Kirchen zu Gast, um dort den Segen zu verteilen. Spenden können dort abgegeben werden. Start ist am 6. Januar von 9 bis 12 Uhr in der Sebastianus-Kirche in Königsdorf. Die weiteren Termine findet man im Internet. (rtz)

Bergheim

In St. Laurentius werden die Sternsinger nicht von Haus zu Haus ziehen. Die Pfarrgemeinde regt die Bürgerinnen und Bürger trotzdem an, für die Sternsinger-Aktion zu spenden und den Segen zu erhalten. Interessierte können den Umschlag, versehen mit dem Verwendungszweck „Sternsinger 2021“, Pastoralbüro an der Graf-Otto-Straße 5, oder sonntags in der Kirche beim Ordnerdienst abgeben. Anmeldungen für den Segen nimmt das Pastoralbüro unter 02271/798503 und per E-Mail entgegen. (nip)

Wesseling

In Wesseling liegt in den katholischen Kirchen St. Andreas, St. Germanus, Schmerzhafte Mutter und St. Thomas Apostel ein Aufkleber mit dem Segensspruch „20*C+M+B+21“ aus, den sich Besucher mitnehmen können. Außerdem kann dort für die Projekte des Kinderhilfswerks gespendet werden. Vereinzelt treten die Sternsinger auch bis zum 10. Januar in den Gottesdiensten der genannten Kirchen auf. Mehr Informationen gibt es hier. (smh)

Kerpen

In Kerpen werden die Sternsinger nicht von Haus zu Haus ziehen. Stattdessen stellen sie sich an bestimmten Stellen in den jeweiligen Ortsteilen auf, um Spenden zu sammeln. Auch werden in den Kirchen bei Messen und zu bestimmten Öffnungszeiten Spenden angenommen und Segensaufkleber verteilt. In manchen Pfarrgemeinden werden die Segensaufkleber auch an alle Haushalte verteilt. Nähere Informationen gibt es online bei den Pfarrgemeinden. (wm)