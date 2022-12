Mittelrheinliga Glesch holt Punkt – Partie von SpVg Frechen 20 wegen Corona abgesagt

Rhein-Erft-Kreis – SpVg Wesseling-Urfeld – SV Deutz 05 1:2 (1:0): In der Mittelrheinliga kassierten die Fußballer der Spielvereinigung eine Niederlage mit positiven Signalen für die Zukunft – im ersten Heimspiel vor rund 150 Zuschauern. Geprägt war die Partie von großem Kampf. Nach einigen personellen Änderungen erwischten die Platzherren einen guten Start. Rami Jemili legte Wassilios Kametas die Führung auf. Die hätte bis zum Seitenwechsel sogar noch ausgebaut werden können. Zwei Riesenchancen wurde liegengelassen.

Im zweiten Abschnitt blieben beide auf Augenhöhe. Aber es zeichnete sich ab, dass die Kölner routinierter und cleverer waren. Das Heimteam lauerte weiter auf Kontermöglichkeiten und verdichtete die Abwehrreihe. Individuelle Fehler führten dazu, dass Rostand Ndoumi Kemadjou und Thomas Idel das Spiel nach einer Stunde drehen konnten. Am Ende besaßen beide noch Möglichkeiten, um das Ergebnis zu korrigieren.

Das Wesselinger Trainerteam blickt trotz fehlender Punkte optimistisch in die Zukunft. Die individuellen Fehler müssen abgestellt werden. „Ein Remis wäre mehr als gerecht gewesen. Der Siegtreffer der Gäste durch einen Flatterball aus gut und gerne 25 Metern war ein Glücksschuss. Von uns war es bereits eine Steigerung zur Leistung aus dem ersten Spiel. Wir werden uns noch weiter steigern“, verspricht Coach Rudolf Jeschenko.

BC Viktoria Glesch-Paffendorf – FC Pesch 1:1 (1:1): Im hitzigen und emotionalem Spiel stand Timo Braun bei seinem ersten Abschluss der Pfosten im Weg und verhinderte eine Blitzführung. Die Kölner waren da wesentlich effizienter. Nach einer halben Stunde netzte Iskender Papazoglu eiskalt ein.

„Da sieht man die Klasse der Truppe. Sie bestrafen jeden Fehler postwendend“, bekräftige der Glescher Trainer Alexander Otto. Gut das Bastian Porschen noch vor dem Wechsel hellwach war, als er nach dem starken Zuspiel von Sherif Krasniqi ausglich.

„Im zweiten Durchgang hatte man das Gefühl, dass derjenige, der das nächste Tor erzielte auch die Punkte mitnimmt“, so der Bergheimer Coach weiter. Die Rechnung wäre fast aufgegangen. Sherif „Shero“ Krasniqi scheiterte jedoch in der Schlussminute am Innenpfosten. „Unsere Defensive hat wenig zugelassen. Daher war es ein klarer und verdienter Punktgewinn. Dadurch ist uns ein guter Start gelungen“, versicherte Otto abschließend.

BW Friesdorf gegen die SpVg Frechen 20 wegen Corona abgesagt

Derweil wurde die Partie BW Friesdorf gegen die SpVg Frechen 20 wegen einer Corona-Infektion bei den Bonner Gastgebern kurzfristig abgesagt und vorerst auf den kommenden Donnerstag, 19.30 Uhr, verschoben.

Das zuständige Gesundheitsamt muss noch entscheiden, ob zwölf Spieler, die mit in der Kabine saßen, in Quarantäne müssen. In der Mannschaft erhielten erst die Hälfte der Spieler ihre erste Impfung. Die Begegnung des SV Bergisch Gladbach gegen den FC Hürth war bereits zuvor auf den 6. Oktober, 19.30 Uhr, verschoben worden.