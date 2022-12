Pulheim – Bürgermeister Frank Keppeler freute sich sichtlich, als er die Nachricht im Stadtrat verkündete.



Morgen, 18. Februar, startet die erste neue Gruppe mit 27 Kindern in der nun städtischen Kita an der Friedrich-Ebert-Straße (ehemals Kita Waldwichtel). Am 1. März, folgt eine zweite Gruppe mit weiteren 22 Mädchen und Jungen.

Zudem starten in der Einrichtung zwei Eltern-Kind-Gruppen in der Regie eines freien Trägers. 30 Mädchen und Jungen im Alter von einem bis fünf Jahren werden dort stundenweise betreut. Das sei ein hervorragendes Signal für die Familien, so der Bürgermeister. SPD-Fraktionschef Torsten Rekewitz sagte: „Das ging schneller als erhofft.“

Weitere Betreuungsplätze

Stadtsprecherin Ruth Henn, betont, dass es außerdem gelungen sei, in städtischen Kitas, vor allem aber in Einrichtungen freier Träger bisher 36 Kindern einen Betreuungsplatz anzubieten. Die Gespräche mit den Einrichtungen würden fortgesetzt, damit weitere Jungen und Mädchen zeitnah wieder in einer Kita betreut werden könnten.

Das Landesjugendamt des Landschaftsverbands Rheinland hatte der Diakonie Michaelshoven Kindertagesstätten g GmbH die Betriebserlaubnis für die Kita Waldwichtel mit 129 Kindern zum 31. Januar entzogen. Die Diakonie als Trägerin der Einrichtung hatte daraufhin die Betreuungsverträge mit den Eltern gekündigt.