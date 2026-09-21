„Ja, wir haben es gebacken bekommen“, sagt Jil Voosen und lacht. Noch vor wenigen Tagen hätte beim Anblick der Baustelle am Nordring kaum ein Gast ein Brötchen darauf gewettet, dass die Bäckerei pünktlich nach nur sechs Wochen Kernsanierung wiedereröffnet. Das Projekt war ambitioniert. Drei Ladenlokale wurden zusammengelegt, auf rund 200 Quadratmetern entstand ein moderner, luftiger Verkaufsraum, Frühstückscafé und Terrasse für insgesamt etwa 70 Gäste.

„Wir haben jeden Stein umgedreht“, erklärt Dominik Voosen. „Aber wir haben auch alle an einem Strang gezogen und die Handwerker haben wirklich ihr Bestes gegeben.“ Das hat bei Voosens Tradition. Alle halten zusammen und geben ihr Bestes. Seit 1953 ist das so, seit Dominik Voosens Opa, Bäckermeister Gerhard Voosen in einer gepachteten Backstube in Köln loslegte. 1970 wurde Pulheim das Zuhause der Bäckerei und acht Jahre später übernahmen die Zwillinge Gerd und Peter Voosen die Geschäftsführung.

Pulheim: Die vierte Generation steht schon in den Startlöchern

2014 schließlich übernahmen Sohn Dominik, ebenfalls Bäckermeister gemeinsam mit Betriebswirtin und Ehefrau Jil in dritter Generation die Traditionsbäckerei „mit Herz“. Die vierte Generation steht schon fast in den Startlöchern. Denn ihr vierjähriger Sohn helfe manchmal, wenn die Kita ausfällt, mit Begeisterung und Talent in der Backstube mit.

490 Mitarbeitende in 25 Filialen

490 Mitarbeitende in 25 Filialen in Pulheim, Bergheim, Wesseling, Dormagen, Köln, Leverkusen, Burscheid und Rommerskirchen zeugen vom Erfolg des Unternehmens. Wie auch der Ehrenpreis „Meister.Werk.NRW“, mit dem das Traditionsunternehmen kürzlich ausgezeichnet wurde. Mit „Sehr gut“ hatte das Deutsche Brotinstitut ihr Abtei-Brot, den Butterstollen und die Eierlikör-Berliner bewertet.

„Wir legen sehr viel Wert auf regionale Produkte“, bestätigt Jil Voosen. „Gerade waren wir mit unseren Mitarbeitenden auf dem Obsthof in Xanten, der uns mit Pflaumen für unsere Kuchen versorgt. Wir haben alle bei der Pflaumenernte mitgeholfen. Das war wirklich toll.“ Jil und Dominik Voosen sprühen vor Ideen, das ist auch in ihrer neu eröffneten Filiale am Nordring zu spüren. Es gibt unter anderem ein Morgenmuffel-Frühstück, Flammkuchen, Pfirsich-Maracuja- und Erdbeer-Baiser, Kuchen in allen Variationen und Voosi-Eis, ein Schokoladeneis mit Schokolinsen und Cookies.

Aus drei Läden wurde nach der Renovierung ein großer Verkaufsraum mit gemütlichem Café. Copyright: Elke Petrasch-Brucher

„Voosi“, der lustige Schokoladen-Muffin, ist ohnehin der Star der Bäckerei. Das Maskottchen ist bei einem Kinder-Malwettbewerb entstanden. Jetzt gibt es ihn als flauschigen Stoff-Muffin und lebensgroß auf der Eröffnungsfeier. „Voosi reist mit den Kindern unserer Kundschaft um die Welt“, verrät Dominik Voosen. „Wir haben schon Fotos aus Afrika, Kanada, Österreich, eigentlich von überall her bekommen. Es gibt dafür Reisen ins Phantasialand zu gewinnen.“

Bäckereigründer Gerhard Voosen in den 1960er Jahren mit den Söhnen Gerd und Peter. Copyright: Repro: Elke Petrasch-Brucher

Brigitte Zigan und Christa Wollersheim aus Pulheim freuen sich vor allem, dass „ihre“ Bäckerei nach Kanal- und Straßenbauarbeiten und der Kernsanierung jetzt wieder eröffnet hat. „Wir kannten noch die Großeltern Voosen“, erinnert sich Christa Wollersheim. „Sie haben uns früher die Brötchen morgens selbst vorbeigebracht. Jetzt können wir hier so herrlich draußen sitzen. Was will man mehr?“

Öffnungszeiten

Bäckerei und Café Voosen in Pulheim, Nordring 28, hat täglich von 6-18.30 Uhr und sonntags von 8-18 Uhr geöffnet.