Wesseling-Berzdorf – Für viele Menschen gibt es kaum etwas Schöneres, als Zeit an der frischen Luft zu verbringen, sich ein bisschen zu bewegen und dabei auch noch die Chance zu haben, einen Preis zu gewinnen.

Unsere Rätselwanderung führt uns heute durch Wesseling, die Stadt, die an den Ausläufern Kölns direkt am Rhein liegt. Besonders gut gehen lassen kann man es sich in der Innenstadt unter anderem an der schön gestalteten Promenade und in der Nähe der Veranstaltungshalle „Rheinforum“. Unsere Wanderung führt uns heute aber weiter innerörtlich durch Wesselings urigen Stadtteil Berzdorf.

Karten zu gewinnen

Die ersten zwei Gewinner erhalten je zwei Eintrittskarten für das Konzert „50 Jahre Howard Carpendale“ am 13. Mai 2022 in der Lanxess Arena in Köln. Das Konzert war ursprünglich für 2020 geplant, fiel aber coronabedingt aus.

Rufen Sie bis zum 2. Mai 2022, 23.59 Uhr, unter der Rufnummer 01378-901503 (0,50 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz) an oder senden Sie uns eine SMS mit Wanderung03, dem Lösungswort, Name und Adresse an die Nummer: 99699 (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG.

Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter: www.ksta.de/gewinnspiel-agb

Auf einer rund zweistündigen, etwa sechs Kilometer langen Wanderung geht es bis zum Naturschutz- und Naherholungsgebiet Entenfang. Die Strecke ist auch für Fahrradfahrer geeignet.

Auf dem Weg können Sie fleißig die Buchstaben für das Lösungswort unseres Rätsels sammeln. Mit etwas Glück gewinnen Sie dann zwei Eintrittskarten für das Konzert „50 Jahre Howard Carpendale“ am 13. Mai in der Lanxess-Arena in Köln.

Copyright: Boehne

Die Wanderung startet am Berzdorfer Sportplatz an der Straße Im Kleinen Mölchen, wo Besucher kostenfrei parken und ihr E-Auto laden können. Gegenüber befindet sich ein großes Fitnessstudio, in dessen Namen der erste der insgesamt zehn gesuchten Buchstaben steckt. Den sechsten Buchstaben des Studionamens benötigen wir für unser Lösungswort (Bild 1).

Copyright: Sarah Herpertz

Liegt das Fitnessstudio auf der rechten Seite, führt der Weg am Sportplatz vorbei nach links Richtung Wohngebiet. Bevor die Straße eine Rechtskurve beschreibt, biegen wir nach links an der Hecke entlang in einen schmalen Schotterweg Richtung Palmersdorfer Bach ab. An der Ecke wird derzeit ein weißes Flachdachhaus gebaut. Kurz darauf biegen wir nach rechts ab. Auf der rechten Seite folgt auf einem Hügel der große Spielplatz An der Alten Mühle (Bild 2). Hinter der Rutsche steht ein Schild mit Regeln, auf dem der nächste Buchstabe zu finden ist. Wir brauchen hier den zweiten Buchstaben der Überschrift.

Copyright: Sarah Herpertz

Nun gehen wir den Hügel weiter hoch, lassen den Spielplatz auf der rechten Seite und folgen dem Weg bis zur Gabelung, an der wir nach links in Richtung der Straße gehen und den Spielplatz verlassen. Wenn wir uns jetzt nach links drehen, sehen wir das Haus auf (Bild 3).

Wir folgen dem Weg weiter bis zu dessen Ende. Auf der rechten Seite hängt an einem Zaun in Hüfthöhe der Name der Straße. Aus dem Namen notieren wir gleich zwei Buchstaben, und zwar zweimal den Buchstaben, der an dritter Stelle des Straßennamens auftaucht.

Copyright: Sarah Herpertz

Wir biegen nach links ab und folgen der Straße bis zur nächsten Gabelung. An dieser steht ein großes Schild mit einer Landkarte (Bild 4). Oben links sind in Rot die Ziffern „79“ zu sehen. Aus dem Wort unter der Zahl notieren wir den sechsten Buchstaben.

Copyright: Sarah Herpertz

Wir folgen der Straße weiter in Richtung der Hausnummern 23a bis 25b. Auf der rechten Seite sehen wir am Ende des Weges eine kleine Kapelle (Bild 5). Sie besteht seit 1894 und zeigt das „Altärchen aus der St. Margareta in Brühl“, heißt es auf dem Hinweisschild. Der Name der Kapelle liefert den nächsten Buchstaben. Wir brauchen den ersten Buchstaben des Namens. Wer mag, kann dort auf einer Sitzbank eine kleine Pause machen. Sechs von zehn Buchstaben sind gefunden.

Copyright: Sarah Herpertz

Ist die Kapelle rechts von uns, geht es weiter geradeaus die Straße entlang. Am Ende gehen wir nach rechts in die Entenfangstraße. Kurz danach befindet sich auf der linken Seite an einem braunen Backsteinhaus (Bild 6) der nächste Buchstabe. Liebevoll wurde im Vorgarten eine „Wellness Oase“ für eine bestimmte Insektenart geschaffen, wie auf einem Holzschild am Boden zu lesen ist. Wir schauen einmal nach, welches Tier gemeint ist. Dann schreiben wir den dritten Buchstaben des Tiernamens auf.

Copyright: Sarah Herpertz

Wir folgen der Entenfangstraße weiter, bis wir nach rechts in die Bachstraße abbiegen, die direkt zum Entenfang führt. Wir überqueren die nächste Querstraße und sind im Park angekommen. Hier gehen wir auf dem Schotterweg nach links mit Blick auf das „Haus Entenfang“, umgeben von einer hohen Hecke. Das ehemalige Jagdschlösschen beherbergt heute einen Kindergarten.

Wir lassen das Schlösschen links liegen und gehen auf dem Schotterweg an der nächsten Biegung nach rechts, direkt ans Wasser, wo links eine wunderschöne Fontäne wartet (Bild 7). Am Wegesrand in der Nähe des Wassers stehen Hinweisschilder, auf denen steht, warum die Enten nicht gefüttert werden dürfen. Wir notieren den ersten Buchstaben des dritten Wortes auf dem Schild.

Die Wanderung führt entlang der Kapelle in Berzdorf bis zum Entenfang Copyright: Anica Tischler

Dann folgen wir dem Weg vom Wasser weg weiter über die große Grünfläche. Auf der rechten Seite können wir kurz darauf am Wegesrand mit ein bisschen Glück Schweine und andere Tiere sehen, die zum dortigen Abenteuerspielplatz gehören. Wer mag, kann hier im Grünen auch ein Picknick machen. Wir folgen dem Weg einige Hundert Meter weiter in Richtung des Parkplatzes Entenfang, bis wir links einen Skatepark sehen. An diesem gehen wir vorbei, folgen dem Weg um eine Kurve und gehen an der nächsten Abbiegung nach links. Das große Gewässer des Entenfangs bleibt dabei immer links von uns.

Wir gelangen so zu einem Aussichtspunkt auf der linken Seite des Wegs, von dem aus wir Vögel beobachten können. Zwei Buchstaben fehlen uns jetzt noch. Am Aussichtspunkt drehen wir uns um 180 Grad und laufen geradeaus auf dem befestigten Weg zurück. Bis zum Wohngebiet (Bild 8) sind es einige Hundert Meter.

Copyright: Anica Tischler

An den Häusern dort folgt am Wegesrand rechts ein Hinweisschild für Hundebesitzer – aber Achtung! – auf unserem Weg sehen wir vom Schild zunächst nur die Rückseite. Wir halten kurz an, wenn zwischen den Häusern rechts der Pfad „Auf dem Galberg“ auftaucht. Hier notieren wir den ersten Buchstaben des Hinweises.

Wieder an der Kapelle angekommen geht es geradeaus über die Kreuzung auf dem Kapellenweg Richtung Ortskern. Auf der rechten Seite erkennen wir nach kurzer Strecke die grüne Werbung einer Bäckerei, die Kaffee und Kuchen bereithält. Danach führt kurz hinter der Apotheke ein Weg nach links wieder ins Grüne. Diesem folgen wir am Palmersdorfer Bach entlang bis zur Sportanlage des SSV Berzdorf.

Copyright: Anica Tischler

Dort hängt am Eingang ein Schaukasten mit dem letzten Buchstaben. Vom Wort über dem Vereinsnamen notieren wir den elften Buchstaben. Rechts am Sportplatz vorbei geht es weiter am Bach (Bild 9) entlang Richtung Parkplatz. An der nächsten Kreuzung müssen wir dazu nach links abbiegen.

Jetzt müssen Sie die zehn Buchstaben nur noch in die richtige Reihenfolge bringen.