Hitachi Energy hat am Donnerstag die Erweiterung seines Transformatorenwerks im Gewerbegebiet Lohfeld in Bad Honnef eingeweiht. Das Werk ist seit 1906 in Betrieb und umfasst nach Unternehmensangaben nun 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Im Konzern gilt es als einer der wichtigsten Produktionsstandorte für Transformatoren in Europa.

Zur Einweihung kamen Ministerpräsident Hendrik Wüst, Andreas Schierenbeck, CEO von Hitachi Energy, Bruno Melles, CEO des Geschäftsbereichs Transformatoren, sowie Yoshitaka Tsunoda, Generalkonsul von Japan in Düsseldorf.

Steigender Strombedarf als Hintergrund der Investition

Hintergrund der Investition ist der steigende Strombedarf. Die Elektrifizierung von Industrie und Verkehr, der Ausbau digitaler Infrastruktur und die Integration erneuerbarer Energien erhöhen den Bedarf an leistungsfähigen Stromnetzen. Große Leistungstransformatoren erhöhen oder senken dort die Spannung und ermöglichen so die Übertragung und Verteilung des Stroms.

Vom Spatenstich bis zur neuen Halle

Angekündigt hatte der Konzern das Projekt im Frühjahr 2024. Im Sommer 2025 folgte der offizielle Spatenstich. Das Baufeld war eng, zum Teil mussten große Fertigbauteile mit einem 400-Tonnen-Kran eingehoben werden, wie Andreas Mainka, geschäftsführender Gesellschafter der Mainka Bau GmbH, damals erklärte. Die neuen Bauten sind rund 50 Meter lang und 27 Meter hoch. Die Erweiterung umfasst eine neue Produktionshalle, neue Maschinen und die Modernisierung des bestehenden Werks.

Anfangsinvestition mehr als verdoppelt

Laut Hitachi Energy liegt die anfängliche Investition bei mehr als 30 Millionen Euro. Seitdem habe der Konzern sein finanzielles Engagement für den Standort mehr als verdoppelt. Bürgermeister Otto Neuhoff sprach von mehr als 100 neuen Arbeitsplätzen. „Die Investition garantiert den Standort und die Zukunft für unsere Stadt“, sagte er.

Wüst spricht von Signal für NRW

Ministerpräsident Wüst sprach von einem Signal für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen: „Die Investition von Hitachi Energy steht beispielhaft für den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit im Land.“ Schierenbeck nannte die Transformatorenindustrie „ein strategischer Wegbereiter für Elektrifizierung, Energiesicherheit und Wirtschaftswachstum“. Dazu müssten aber die Rahmenbedingungen für die Fertigung in Deutschland stimmen.

Weltweite Investitionen in die Fertigung

Melles sagte: „Die Energiewende ist kein Zukunftsziel mehr, sie findet jetzt statt.“ Hitachi Energy wolle seinen Kunden „die Technologie, das Fachwissen und die Produktionskapazitäten bieten, die sie benötigen“. Weltweit investiert Hitachi Energy nach eigenen Angaben mehr als 9 Milliarden US-Dollar in seine Fertigung, auch in den Ausbau der Transformatorenkapazitäten. Begründet wird das unter anderem mit dem rasanten Ausbau von KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur, der zusätzliche Netzkapazitäten erfordert.

Ölunfall von 2024 sorgte für negative Schlagzeilen

Der Standort hatte zuletzt auch negativ Schlagzeilen gemacht. Im April 2024 liefen rund 30.000 Liter Isolieröl aus einem Transformator auf das Werksgelände, ein Teil gelangte in die Kanalisation. Das Abwasserwerk konnte nach Angaben der Stadt nur knapp einen starken Schaden an der biologischen Reinigungsstufe des Klärwerks verhindern. (jv)