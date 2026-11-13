Henry Ford, der Vater der modernen Industrie, hat seine Fabriken stets an großen Flüssen gebaut. Deshalb liegen auch die Ford Werke in Köln-Niehl seit fast 100 Jahren da, wo wie sind. Das Werk der Hitachi Energy Ltd in Bad Honnef liegt auch dem Rhein sehr nahe, ungefähr zwei Steinwürfe weit, seit jetzt 120 Jahren. „95 Prozent unserer Produktion gehen über Wasser“, sagte Werksleiter Kay Kruse, als er im Beisein von viel Prominenz, allen voran NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und RWE-Chef Markus Krepper, jetzt die neue Fertigungshalle direkt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz eröffnete.

Für das Gewerbe im südlichen Rheinland ist das alles andere als ein alltäglicher Tag: Hitachi, hierzulande auch „der Siemens aus Japan“ genannt, investiert 60 Millionen Euro und baut gut 100 neue Arbeitsplätze auf. Vor allem aber haben es die Produkte aus Bad Honnef in sich: Transformatoren, ohne die die Energiewende nicht nur in Deutschland ins Bodenlose laufen würde. Die Elektrifizierung der Welt ist in vollem Gang, Deutschland rüstet sein komplettes Energienetz auf eine neue Basis auf, die Nachfrage nach Transformatoren ist gewaltig. Deshalb will Hitachi die Produktion am Rhein auch auf lange Frist verdoppeln. Unternehmerisch ist das durchaus ein Wagnis.

400 Tonnen Hardware

Denn es wäre vermessen zu behaupten, dass die Leistungstransformatoren von Hitachi, wie 60 Kilometer rheinabwärts die E-Autos von Ford, am Fließband entstünden. Dafür sind die Trafos auch einfach zu schwer, bis zu 400 Tonnen, vorwiegend aus Stahl und Kupfer gemacht, buchstäblich Hardware. Im Durchschnitt acht Monate dauert die Produktion pro Stück, an vielen Stellen wird noch Hand angelegt. Diese Prozesse, etwa die spezifischen Praktiken beim Wickeln des Kupfers auf die Trafospulen, gelten als Betriebsgeheimnis, selbst der Ministerpräsident durfte da nicht genau hinschauen.

Die entsprechenden Prozessdetails werden über Generationen weitergeben, so stellte sich beim Eröffnungs-Stelldichein gestern auch die Familie Frings vor, Vater Thomas und die Söhne Philipp und Robin, gemeinsam sind sie schon 36 Jahre im Werk tätig. Hitachi und Honnef, so eine Art deutsch-japanisches Familienunternehmen sollte das auch heißen. Tatsächlich besteht die Firma Hitachi aus insgesamt 606 konsolidierten Tochtergesellschaften, für die weltweit rund 290.000 Mitarbeiter am Werk sind. Die drei Gründungswerte des börsennotierten Konzerns aus Tokio heißen Harmonie (Wa), Aufrichtigkeit (Makoto) und Pioniergeist (Kaitakusha-Seishin).

Viel Arbeit für Land und Leute

Wenn die unter diesen Vorzeichen gefertigten Trafos fertig sind, werden sie auf Spezialfahrzeuge der Bonner Traditions-Firma Baumann (in vierter Generatio - „aus Tradition zukunftsorientiert“) geladen und langsam zum Rhein kutschiert, wo sie über die Nato-Rampe auf Schiffe verladen werden. Dann geht es quer durch Deutschland, nach Europa und manchmal in die weite Welt, zuletzt unter anderem auch nach Frankreich und Spanien. Denn die Produkte aus Bad Honnef werden gebraucht, um die Stromnetze der beiden Länder mit einer Gleichstromverbindung zu vernetzen, um Schwankungen zwischen den nationalen Stromnetzen auszugleichen – auch das ein wichtiges Momentum, soll die Energiewende in Europa gelingen.

Allerdings bleiben die meisten Transformatoren in Umspannwerken auf deutschem Boden, derzeit etwa 80 Prozent der Produktion. Ihr Alltagsgeschäft ist es, in den Stromübertragungsnetzen Höchstspannung von 380.000 Volt auf 220.000 Volt oder 110.000 Volt Hochspannung umzuwandeln. Sie sind damit so etwas wie eine wirklich kritische Masse in unserer kritischen Elektrizitätsinfrastruktur und ermöglichen die effiziente Stromübertragung im Netz. Ohne die Trafos wäre eine zuverlässige Versorgung von Industrie, Haushalten oder auch KI-Fabriken, wie sie ja auch im Westen geplant sind, reine Utopie. Hier kommt also noch viel Arbeit auf NRW und die hiesigen Werktätigen zu.

Starkes Signal fürs Land

Für Hitachi Energy ist Bad Honnef nach eigenen Angaben einer der wichtigsten Produktionsstandorte in Europa, das Werk gilt als größte Transformatorenfabrik im Land. Die Anlage hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, von Anfang an wurde Elektrotechnik produziert, die ersten Trafos liefen schon 1906 aus dem Werkstor. Inzwischen arbeiten wieder mehr als 400 Menschen hier und es sollen noch mehr werden. Die Japaner hatten die Fabrik 2018 vom schwedisch-schweizerischen Konkurrenten ABB gekauft, der sich auf digital ausgerichtetes Geschäft konzentrieren wollte. Da passten die heute meist grau lackierten Stahlkolosse nicht mehr ins Konzept, die Japaner aber glaubten an deren Chancen.

„Ein starkes Signal für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen“, lobte der Landesvater die Investition in die neue Fertigungshalle, die in einem bemerkenswerten Kraftakt trotz laufender Produktion in wenigen Monaten fertig geworden ist. Dass solch eine Schlüsseltechnologie in Bad Honnef produziert werde, sei eine gute Nachricht für Nordrhein-Westfalen und auch ein weiteres Beispiel für die starke wirtschaftliche Verbundenheit mit Japan: „Eine tolle Parnterschaft, eine tolle Freundschaft“, sagte Wüst.

Die EU macht Schwierigkeiten

Andreas Schierenbeck, Vorstandsvorsitzender von Hitachi Energy, ehedem Chef des Netzbetreibers Uniper und somit mittendrin im Thema Energiewende und ihren besonderen Herausforderungen, musste diesen Ball einfach aufgreifen. Er lobte die Mitarbeiter, lobte das Werk, seinen Arbeitgeber, ja sogar den Standort. Um dann doch ein dringendes Anliegen loszuwerden: Denn noch mehr Kopfzerbrechen als das diesjährige Niedrigwasser bedrückt den Transformatorenbauer vom Rhein die eigentlich ja gut gemeinten Antidumpingregeln, die die EU unter anderem mit ihren Verordnungen 2026/1384 und EU 2026/1963 erlassen hat. Ohne dass Schierenbeck selbst zu sehr auf die Details der des Problems eingegangen wäre: Am 25. September 2026 hat Brüssel „zusätzliche vorläufige Schutzmaßnahmen für das kornorientierte Elektroband (GOES)“ verkündet.

Seither haben alle Transformatorenhersteller in Europa Not, denn die höchste Güte dieser Bleche, die sie unbedingt brauchen in der Fertigung, gibt es derzeit gar nicht aus europäischer Produktion. Vorsichtig versprach der Ministerpräsident hier starke Unterstützung, die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Vorstoß aus Brüssel, der unter dem Fallzeichen SF006 geführt wird, den großen Plänen in Bad Honnef nicht doch noch zuwiderläuft.