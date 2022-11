Bonn – Am Sonntag ist in die Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bonn eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, drehten die Einbrecher mehrere Wasserhähne auf, ließen diese laufen und verstopften die Abflüsse, sodass das Wasser an der Fassade der Schule herunterlief. Außerdem legten sie in einer Toilette Feuer. Die Täter, die eine Tür im Innenhof aufgebrochen hatten, konnten nach der angerichteten Verwüstung unbekannt fliehen.

Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Polizei sicherte anschließen Spuren. Zeugen, die den Einbruch bemerkt haben, werden von der Polizei gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden. (red)