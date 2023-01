Bonn/Köln – Die Autobahn 3 wird an den kommenden drei Wochenenden zwischen dem Kreuz Bonn/Siegburg und Lohmar in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund sind umfangreiche Reparaturarbeiten an der Fahrbahn, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die erste Sperrung beginnt an diesem Freitag (17. September) um 22.00 Uhr und soll am Montagmorgen (20. September) um 5.00 Uhr enden. Umleitungen führen über die A560 und die A59. (dpa)