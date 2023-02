60 Zentimeter misst der Gehsteig an der schmalsten Stelle.

Eitorf – Bürgermeister Rainer Viehof reagierte prompt auf den Bericht über den Gehweg-Engpass an der Büscher Straße in Mühleip. Er besuchte Frank Sprengel, der unentgeltlich einen Grundstücksstreifen für die Verbreiterung des Trottoirs abgeben wollte, aus dem Rathaus aber eine Absage bekommen hatte, weil die Umbaukosten in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden.



Engpass Anzeige Eitorfer will der Gemeinde ein Stück Bürgersteig schenken – und die lehnt ab von Klaus Heuschötter

Jetzt nimmt die Gemeinde das Geschenk vielleicht doch an. „Das ist eine Gefahrenstelle auf einem Schulweg und eine günstige Gelegenheit“, sagt Viehof. „Wir werden das neu bewerten.“ Ohnehin müsse die Straßenlampe an der betreffende Stelle erneuert werden. (kh)