Windeck – Vor wenigen Wochen stand Julian Dawson noch gemeinsam mit BAP-Chef Wolfgang Niedecken vor 14.000 Zuschauern auf der Bühne. Der Auftritt des Singer-Songwriters am 24. Juni in der Kabelmetal wird im deutlich intimeren Rahmen stattfinden. „Ich liebe es, live aufzutreten, weil dann eine ganz besondere Bindung zu den Menschen im Publikum entsteht“, sagt Julian Dawson im Gespräch mit dieser Zeitung: „Wenn dann jemand Tränen in den Augen hat, weil ich über den Tod meines Vaters singe, oder bei einer verrückten Anekdote ausgelassen lacht, dann weiß ich, ich habe meinen Job gemacht.“



Windeck ist einer der wenigen Orte, an denen der Künstler in diesem Jahr live zu sehen sein wird: „Das Kabelmetal ist ein vorbildliches Projekt und das Team um Heike Hamann ist für mich als Musiker der perfekte Partner“.

Julian Dawson: Markenzeichen sind Texte, die im Kopf bleiben

Der 67-jährige Brite mit der markanten „Pläät“ ist eine Institution in der deutschen und internationalen Musikszene. Der einstige katholische Internatsschüler übertrug die Hits von Nena ins Englische und produzierte das erste Solo-Album von Wolfgang Niedecken. In den vergangenen gut 40 Jahren hat Dawson selbst mehrere Hundert Lieder geschrieben und 26 Alben veröffentlicht, zwei Bücher publiziert und mit vielen Größen der Branche zusammengearbeitet.

Seine Markenzeichen sind intelligente und eingängige Songs zwischen Pop, Folk, Blues und Country; mit Texten, die im Kopf hängen bleiben: „Mir ist wichtig, dass meine Lieder unverwechselbar sind“.

1976 war der damalige Kunststudent erstmals nach Deutschland gekommen, um vor amerikanischen Soldaten aufzutreten: „Ich hatte schon gemerkt, dass das Studium nicht passte und wollte unbedingt Musik machen. Mit Deutschland verband ich vor allem Hamburg und die Beatles.“ „Buchhandlung“ war das einzige deutsche Wort, was er damals kannte: „Ich habe die Sprache dann auf der Straße gelernt“.

Auftritt in Windeck: Dawson hat in Deutschland eine treue Fangemeinde

Seit diesen Tagen hat Dawson hierzulande eine treue Fan-Gemeinde aufgebaut. Dennoch, trotz einiger Chart-Erfolge und etlicher hochgelobter CDs, der ganz große Durchbruch ist ihm verwehrt geblieben – für ihn kein Problem: „Erfolg kann auch ein Fluch sein, wie ich bei vielen Kollegen sehe. Ich habe als 19-jähriger Musiker mit Nichts angefangen, konnte Alben machen und vor Tausenden Menschen auftreten. So gesehen bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.“



In der Musikbranche gehe es in den vergangenen Jahren immer stärker um Wettbewerb und Kommerz, findet Dawson: „Ich lehne das ab. Musik ist viel mehr als das.“



Julian Dawson spielt in der Kabelmetal: Es gibt noch Karten

Auch deshalb können sich die Zuhörer im Kabelmetall auf einen besonderen Abend freuen: „Ich gehe völlig unvorbereitet in jedes Konzert. Also kenne ich nur die beiden ersten Songs, dann warte ich ab, was passiert. Ich möchte mich also genauso von diesem Abend überraschen lassen, wie das Publikum. Es soll für beide Seiten ein unvergleichliches Konzert werden.“



Er gebe alles dafür, dass seine Zuhörer anderthalb Stunden Auszeit von allem nehmen können, was sie nervt oder belastet: „Ich denke, das genau ist die Aufgabe, für die ich auf die Erde geschickt wurde.“

Julian Dawson tritt am 24. Juni um 20.00 Uhr im Kabelmetal, Schönecker Weg 5 in Windeck auf. Es gibt noch Karten.