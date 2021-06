EM beim Gastwirt gucken: Die schönsten Locations im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis -

Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Dienstagabend (Anstoß: 21 Uhr) mit dem Spiel gegen Frankreich in die Fußball-Europameisterschaft ein. Und gemeinsames Mitfiebern ist tatsächlich möglich: Nachdem sich die Lage der Pandemie im Rhein-Sieg-Kreis in den vergangenen Tagen und Wochen merklich entspannt hat, wird es auch bei diesem Fußball-Großereignis wieder einige Orte geben, an denen mit anderen Fans Fußball geschaut werden kann – wenn auch unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.



Eine Anmeldung, das gilt für alle folgenden Beispiele aus dem Rhein-Sieg-Kreis, ist in jedem Fall erforderlich.



Siegburg



Im Sion im S-Carré ist eine große Leinwand aufgebaut, die Plätze sind auf 500 Besucher begrenzt. Außerdem müssen Gäste getestet, genesen oder geimpft sein. Eine Reservierung ist nur persönlich im Restaurant möglich. Außerdem müssen die persönlichen Daten hinterlegt werden. Eine telefonische Reservierung ist nicht vorgesehen.



Troisdorf



Die Butcher’s Sportbar in Troisdorf am Fischerplatz wirbt mit Public Viewing „auf unserer schönen Terrasse bei bestem Wetter und einem kühlen Bier“. Reservierung über die Facebookseite der Sportsbar oder per Whatsapp an 0172/928 35 53.



Niederkassel-Mondorf



Normalerweise ist das „Schlimgen mittendrin“ in Niederkassel dienstags geschlossen, aber nicht beim ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft. Ab 20 Uhr ist heute Einlass. Eine Tischreservierung ist über die Homepage möglich.



Lohmar



Frisch dekoriert mit Fußball-Devotionalien ist das „Casa Loca“ am Frouardplatz. Fernseher gibt es wie in vielen anderen Kneipen und Restaurants draußen und drinnen, aber auch hier müssen Besucher sich im Lokal registrieren.



Hennef



Die Stadtverwaltung Hennef hat vor der Fußball-Europameisterschaft in einer Verordnung den Gastronomen erlaubt, ausnahmsweise bis 24 Uhr ihre Außenflächen öffnen zu dürfen, um Spiele zu übertragen. Das „Jaja“ an der Frankfurter Straße, montags und dienstags üblicherweise geschlossen, wirbt mit Übertragung aller Deutschland-Spiele im überdachten Biergarten. Tische können vorab per E-Mail – info@jaja-location.de – reserviert werden.

Auch im Hennefer Wirtshaus an der Bahnhofstraße werden die Fußballspiele der Europameisterschaft auf der Terrasse gezeigt. Eine Tischreservierung ist über die Internetseite des Wirtshauses möglich.