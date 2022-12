Fußball-Mittelrheinliga Siegburg patzt, Kilic poltert

Masahiro Fujiwara (am Ball) und der SSV 04 unterliegen Deutz.

Rhein-Sieg-Kreis – SV Bergisch Gladbach 09 – FC Hennef 05 1:0 (0:0). Dirk Hager sollte Recht behalten. Zum eigenen Leidwesen. „In solchen Spielen entscheiden Kleinigkeiten“, hatte der Sportchef des Fußball-Mittelrheinligisten FC Hennef 05 vor dem Verfolgerduell in Bergisch Gladbach behauptet. Tatsächlich war es am Ende eine Standardsituation, die den 09ern drei Punkte bescherte. Nach einem Freistoß von Patrick Friesdorf landete der Ball eher zufällig vor die Füße von Daniel Spiegel; der Innenverteidiger fasste sich ein Herz und drosch die Kugel volley ins Netz – 1:0 (75.).



Hager zeigte sich zwar enttäuscht über das Ergebnis, nicht aber vom Engagement seines Teams: „Die Jungs haben alles versucht. Man muss neidlos anerkennen, dass Bergisch Gladbach heute extrem bissig und einfach den einen Tick entschlossener war.“ Das Kompliment galt nicht zuletzt Andy Habl (37), dem früheren Abwehrchef der 05er. Während der Routinier 90 Minuten lang auf dem Platz stand, wurde André Klug beim Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen erst kurz vor Schluss eingewechselt.



Ito verpasst knapp



Hannes Viehweger hatte in der ersten Halbzeit nach einer Ecke die Gästeführung auf dem Fuß gehabt, doch seinen wuchtigen Schuss entschärfte Akif Sahin (25.). Auf der Gegenseite war Martin Michel erst nach einem Fernschuss von Arif Alkan zur Stelle (30.) und dann im Eins-gegen-Eins-Duell mit Metin Kizil (44.). Es dauerte bis zur 82. Minute, ehe die Gäste wieder gefährlich vors Tor kamen: Nach einer Flanke von Mohamed Dahas verpasste Tomoya Ito nur um Haaresbreite. So blieb es beim 0:1, wodurch die 09er vorerst am FCH vorbei auf Platz zwei zogen.



Dies könnte sich schon am Mittwoch (19.45 Uhr) ändern, wenn Hennef den SV Eilendorf empfängt. Bergisch Gladbach tritt erst tags darauf in Hürth an.



FCH: Michel – Siregar (87. Klapperich), Genesi, Viehweger (80. Iohara), Mus – Akalp, Hasemann – Lo Iacono, Kamm (58. Ito), Schusters (65. Massamba) – Dahas.



Siegburg 04 – SV Deutz 1:2 (1:1). Bünyamin Kilic ging nach dem Abpfiff hart ins Gericht mit seinen Spielern. „Ich bin brutal enttäuscht von ihnen“, sagte der SSV-Trainer nach der 1:2-Niederlage gegen den bisherigen Tabellenvorletzten. „Unsere Leistung war grottenschlecht. Ich habe keinen Anführer auf dem Platz gesehen und auch keinen Spieler, der sich für einen Vertrag für die kommende Saison empfohlen hätte.“



SSV-Trainer Bünyamin Kilic Copyright: Quentin Bröhl

Nachdem Max Ickenroth ein Luftloch geschlagen hatte, stand Mauriphile-Ekaba Sanganaza plötzlich frei vor dem Siegburger Tor und sagte „Danke“ – 1:0 (2.). Immerhin: Nach einer feinen Flanke von Masahiro Fujiwara nickte Kaito Asano am langen Pfosten postwendend zum Ausgleich ein (5.). Während Shogo Akiba (25.) und Fujiwara (70.) die beiden größten Siegburger Chancen auf die Führung vergaben, schloss Riki Isobe auf der Gegenseite einen Konter zum 2:1 ab (74.). Dem Treffer war laut Kilic jedoch ein „glasklares Foul“ an Recep Kartal vorausgegangen.



Duell in Düren fällt aus



Die Chance zur Wiedergutmachung erhalten die 04er erst am 6. März (gegen Fortuna Köln II), denn die ursprünglich für Mittwoch geplante Partie beim Spitzenreiter 1. FC Düren fällt wegen diverser Corona-Fälle aufseiten des Gegners aus.



SSV: Vogel – Ramspott (53. Koc), Ickenroth (60. Stephan), Isecke, Roder – Kartal (81. Schmidt), Reichert – Masahiro, Akiba (70. Strobl), Asano – Barini (60. Eck).