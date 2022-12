Hennef – Vatertag ist ein Höhepunkt in der Biergarten-Saison. „Für uns ist das wie Karneval“, sagt Markus Rohloff, Betreiber der Sieglinde in Hennef-Weingartsgasse. Schon Anfang März hat er Bänke und Tische nach draußen gestellt, doch je wärmer es wird, desto mehr Besucherinnen und Besucher kommen in sein Lokal am nördlichen Siegufer.



An Christi Himmelfahrt tummelten sich hier Hunderte Menschen, viele mit Bollerwagen und Musikboxen ausgestattet. Kinder wuselten umher, die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun.

Rohloff musste unermüdlich Bier zapfen, der Platz vor der Theke glich einem Bienenstock: Mit leeren Tabletts kamen die Service-Kräfte hinaus, mit Humpen voll Bier und Tellern voll Currywurst und Schnitzeln gingen sie wieder heraus.



Vatertag ist für das Sieglinde-Team wie Karneval

„Für uns ist das wie Weiberfastnacht, weil wir mit Karneval sonst nicht viel am Hut haben, da wir zu weit abseits liegen. Es war ein super Tag, bunt und laut und es hat sehr viel Spaß gemacht“, resümierte Rohloff am Tag danach.



Der Biergarten in Weingartsgasse lockt mit der Nähe zur Natur, die Gäste sitzen hier unter mächtigen, Schatten spendenden Kastanien, die Füße quasi im Wasser. Oft halten Menschen an, die über die Sieg paddeln, und gönnen sich ein kühles Getränk. „Es ist eine grüne Lunge direkt am Ort, ein bisschen wie Urlaub“, sagt der Wirt. „Sowas ist selten geworden – am Rhein ist alles viel urbanisierter und mit Promenaden verbaut.“



Er ist froh, dass die Corona-Beschränkungen weggefallen sind. „Es ist ein Segen, dass wir aufmachen können, die beiden Jahre waren für uns knüppelhart. Jetzt können wir wieder Konzerte veranstalten und die Leute ihre Hochzeiten und runden Geburtstage nachholen – teilweise wurden die um zwei Jahre verschoben.“



Gastwirt hofft auf weitere Kräfte



Eine andere Stimmung unter den Gästen bemerke er nicht. „Alles ist wie immer. Die Menschen sind froh, wieder unter Leute zu kommen, aber mehr nicht. Sie sind glücklich, aber nicht euphorisch.“



Rohloff spricht von Glück, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz der Pandemie dabei geblieben seien, dennoch hofft er auf neue Kräfte für die Saison. „Die Studierenden fehlen, ich würde gerne mehr Leute einstellen, speziell für Service und Küche.“



Gasthaus Sieglinde, Brückenweg 2. Montag Ruhetag, Dienstag bis Sonntag 12 bis 23 Uhr. Nächstes Open-Air-Konzert: Dienstag, 14. Juni, Mirko Bäumer und die lustigen Musikanten, Eintritt frei.