In Hennef finden wieder Schwimmkurse statt. (Symbolbild)

Hennef – Die Ortsgruppe Hennef der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) hat kurzfristig von der Stadt und von der Sportschule Zeiten in den Schwimmbädern Uckerath sowie im Hallenbad an der Sportschule zugeteilt bekommen. So können wieder Schwimmkurse angeboten werden.



In Uckerath gibt es in der Zeit vom 5. Juli bis 16. August jeweils montags von 16.30 bis 17.30 Uhr einen Anfängerschwimmkurs Wassergewöhnung/Wasserbewältigung (Kurs 1). Im Anschluss folgt von 17.30 bis 18.30 Uhr ein Anfängerschwimmkurs Technik Brustschwimmen, Seepferdchen (Kurs 2).



Am Samstag startet am 3. Juli um 9 Uhr ein einstündiger Kurs für das Rettungsschwimmabzeichen Bronze und Silber, von 10 bis 11 Uhr folgt das Rettungsschwimmabzeichen Silber als Wiederholungsprüfung. Beides läuft bis zum 14. August. Die Anmeldefrist läuft allerdings nur noch bis zum 30. Juni. (rvg)