Königswinter/Bad Honnef – „Die Kirche vor Ort wird erkennbar bleiben“, versprach Pfarrer Stefan Bergner (Aegidienberg) im Oktober 2020, als sich vier evangelische Kirchengemeinden beziehungsweise Gemeindeteile aus dem Berggebiet des Siebengebirges nach einem langen Vorbereitungsprozess konkret auf den Weg zur Fusion machten. Jetzt, zum 1. Januar 2022, ist der Prozess abgeschlossen, wenn auch leicht geändert als seinerzeit geplant, bleibt doch die Evangelische Emmausgemeinde Thomasberg-Heisterbacherrott, so ihr neuer Name, selbstständig.



Aber unter dem Strich gibt es zur Jahreswende zwei Fusionen mehrerer Gemeinden im Evangelischen Kirchenkreis An Sieg- und Rhein: Auf dem Berg schließen sich die Kirchengemeinden Aegidienberg und Oberpleis sowie die Gemeindteile Ittenbach und Stieldorf-Birlinghoven zusammen zur neuen Evangelischen Kirchengemeinde Siebengebirge. Und in der Talschiene gründet sich die neue Evangelische Kirchengemeinde Oberkassel-Königswinter.



„Positive Energien für die Zukunft frei setzen"

„Ich freue mich sehr“, so Superintendentin Almut van Niekerk in einer Mitteilung des Kirchenkreises, „dass die Kraftanstrengungen, die solche Fusionen bedeuten, positive Energie schon jetzt, aber vor allem für die Zukunft der Gemeinden frei setzen.“



Gründungsgottesdienste

Die beiden fusionierten Gemeinden feiern ihre Gründungsgottesdienste am Sonntag, 30. Januar. Die Evangelische Kirchengemeinde Siebengebirge um 10.30 Uhr in der Auferstehungskirche Ittenbach (Kantering 11), die Evangelische Kirchengemeinde Oberkassel-Königswinter um 15 Uhr in der Großen Kirche Oberkassel, Kinkelstraße 4. (csc)

Beide Fusionen sind eine Reaktion auf personelle, finanzielle und demografische Herausforderungen, so der Kirchenkreis. Mitauslöser war der Weggang der Königswinterer Pfarrerin Christina Gelhaar im Sommer 2019, die in die Auslandspfarrstelle nach Lissabon wechselte. Ihre Stelle wurde nicht mehr neu besetzt.

Die neue Evangelische Kirchengemeinde Siebengebirge hat rund 6000 Mitglieder. Ihr künftiges Logo wird in einem Wettbewerb ermittelt, der noch bis zum 15. Januar läuft. Ihr Siegel zeigt ein Kreuz, das Wurzeln schlägt und vier Äste austreibt – sie stehen für die vier Gemeindeteile. Im Hintergrund ist der Kamm des Siebengebirges stilisiert, teilte der Kirchenkreis mit. Pfarrerin Ute Krüger und Pfarrer Arndt Klemp-Kindermann sowie – vorübergehend mit einem Stellenanteil von 25 Prozent – Pfarrerin Editha Royek bilden das Pfarrteam der fusionierten Gemeinde.



Die neue Evangelische Kirchgemeinde Oberkassel-Königswinter hat gut 4000 Mitglieder. Die Pfarrerinnen Dr. Anne Kathrin Quaas und Sophia Döllscher bilden das Pfarrteam. Das Siegel der fusionierten Gemeinde verbindet die Elemente Wellen, Kreuz und die strahlende Taube. Das Logo von Oberkassel-Königswinter ist fertig: Es nimmt die Farben der beiden bisherigen Kirchengemeinden auf und zeigt zwei durch ein Kreuz verbundene Kirchen-Silhouetten, so die Mitteilung des Kirchenkreises.