Lohmar – Die Stadtbibliotheken in Lohmar und Troisdorf bieten wieder Sommerleseclubs an. Beginn ist in Lohmar am Dienstag, 22. Juni, in der Stadtbibliothek an den Standorten Lohmar und Wahlscheid. Einzelne oder Teams, Jüngere und Ältere können Stempel sammeln fürs Lesen oder Hörbücher hören.



Das Abschlussfest falle pandemiebedingt zwar aus, bedauert die Verwaltung, es gebe aber Urkunden und Medaillen. Anmeldung in der Villa Therese, Hauptstraße 83, dienstags 14.30 bis 19 Uhr, mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags 14.30 bis 18 Uhr und freitags 14 bis 18 Uhr; oder im Forum, Wahlscheider Straße 56, dienstags 14.30 bis 19 Uhr, mittwochs 14.30 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 12.30 Uhr sowie 14.30 bis 18 Uhr und freitags 14.30 bis 18 Uhr.



Auch in Troisdorf lädt das Team der Stadtbibliothek an den Standorten Sieglar und Innenstadt zum Sommerleseclub ein. Ab dem 22. Juni ist die Anmeldung in der Stadtbibliothek im City Center und im Schulzentrum in Sieglar oder auch online möglich. Teilnehmer können Teams mit bis zu fünf Freundinnen und Freunden, Geschwistern, Eltern oder Verwandten bilden.



Das könnte Sie auch interessieren:

Neueröffnung im City Center Anzeige Troisdorfer Stadtbibliothek ist jetzt näher am Zentrum von Dieter Krantz

Welttag des Buches Anzeige Stadtbibliothek Hennef bietet Aktionen online an von Ralf Rohrmoser-von Glasow

Gesamtschule Meiersheide Anzeige Neue Bibliothek lädt zum Schmökern und Entspannen ein von Ralf Rohrmoser-von Glasow

Für jedes gelesene Buch und jedes angehörte Hörbuch aus dem Bestand der Bibliothek werden Stempel gesammelt. Außerdem werden die Logbücher zu Kreativ-Büchern: „Schreibt eigene Geschichten, gestaltet eure Seiten oder bewertet eure gelesenen Bücher. Ihr entscheidet ob online oder auf Papier“, heißt es anregend aus der Bibliothek.



Für die schönsten Logbücher werden Preise vergeben. Wer bis zum 19. August mindestens drei Stempel gesammelt hat, kann am Samstag, 28. August, am Abschlussfest im Cineplex teilnehmen, sich die Urkunde abholen und kostenlos einen Film ansehen, Popcorn und ein Getränk inklusive. (coh/dk)