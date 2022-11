Rhein-Sieg-Kreis – Vorne furios, hinten fahrig – so lautete das Fazit von Dirk Hager nach dem Testspiel gegen die SF Baumberg. „Wir haben schnörkellos nach vorne gespielt, aber phasenweise auch ziemlich luftig verteidigt“, kommentierte der Sportchef des Fußball-Mittelrheinligisten FC Hennef den 4:3 (3:2)-Erfolg über den Niederrhein-Oberligisten.



Tiziano Lo Iacono hatte für die Blitzführung gesorgt (2.), ehe der Gegner postwendend zurückschlug – 1:1 (4.). Die Antwort der 05er ließ ebenfalls nur zwei Minuten auf sich warten: Nach einer Balleroberung durch Michael Okoroafor traf Mohamed Dahas zum 2:1. Es dauerte bis zur 29. Minute, ehe Jannik Stoffels per Distanzschuss auf 3:1 erhöhte. Nach dem 2:3 (42.) stellte Dahas den alten Abstand wieder her (60.), doch das letzte Wort hatten die Gäste (67.).



Die schönste Nachricht aus Sicht des FCH war das Comeback von Yannick Genesi nach einem (bereits im September 2021 erlittenen) Muskelfaserriss: Der Kapitän wurde eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt.



Mai verletzt sich schwer



Der Ligarivale Siegburg 04 musste indes die nächste Hiobsbotschaft hinnehmen. Im Spiel beim Niederrhein-Oberligisten VfB Hilden (1:1) zog sich Christopher Mai in der ersten Minute eine Schulterverletzung zu. „Nach einem Zweikampf hat es plötzlich geknackt“, sagte Coach Bünyamin Kilic. „Die Diagnose steht noch aus, aber wir rechnen mit einer längeren Pause.“



Ansonsten war es ein gelungener Ausflug in den Kreis Mettmann, auch für Dennis Eck. Der Kapitän gab sein Comeback nach einem grippalen Infekt und traf nur drei Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 (73.).



FSV spielt wie im Rausch



Der Bezirksliga-Spitzenreiter FSV Neunkirchen-Seelscheid gewann indes beim Landesligisten 1. FC Spich mit 6:2 (2:2). „In der zweiten Halbzeit haben wir uns in einen Rausch gespielt“, sagte der FSV-Trainer und Ex-Spicher Akteur Michael Theuer. Sein Gegenüber Stefan Bung war bedient: „Wir sind nach der Pause eingebrochen und müssen dringend an unserer Fitness arbeiten.“ Entsprechend bat er sein Team am Sonntagmorgen zur Extraschicht.



Für den FSV trafen Daniel Helmann (2), Niclas Fischer (2), Ayko Schneeweis und Rico Heinen (FE), auf der Gegenseite Luca Schreinermachers und Lukas Püttmann.

Weitere Testspiele: Hertha Rheidt – SpVg Frechen II 1:2, Müllekoven – F. Bonn 0:5, H. Troisdorf – SC Uckerath 3:8, SV Menden – Casa Espana 3:3, Kaldauen – TuS Asbach 1:7, SV Müllekoven – Oberkassel 0:1, TuS Altenrath – Flying Albatros 5:3, Sechtem – Birk 3:2, SF Ippendorf – U. Troisdorf 1:5, SV Ennert – Aegidienberg 10:1, Poll – Niederkassel II 0:0, Brauweiler – Mondorf 1:1, Linz – Oberpleis 2:4.