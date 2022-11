Rhein-Sieg Kreisverwaltung will mit Genesungen positive Nachrichten melden

Rhein-Sieg-Kreis – Obwohl noch kein Ende der Corona-Krise abzusehen ist, möchte die Kreisverwaltung künftig auch positive Nachrichten im Zusammenhang mit der Pandemie verbreiten. Ab sofort soll die Öffentlichkeit besser informiert werden, wenn Personen, die positiv auf SARS CoV2 getestet wurden, genesen sind. Landrat Sebastian Schuster hat am Donnerstag mit den 19 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in der Region vereinbart, dass die kommunalen Ordnungsämter ab sofort Kontakt zu den Infizierten aufnehmen und den Kreis informieren, sobald diese genesen sind.

Rhein-Sieg-Kreis: Verwaltung will auch Corona-Genesene melden

Laut der aktuellen Definition des Robert-Koch-Instituts gelten Infizierte dann als genesen, wenn sie 14 Tage nach einem positiven Testergebnis zwei Tage lang fieberfrei waren und einen weiteren Tag ohne andere Symptome. „Die Zahl der Personen, die die Infektion überstanden haben, wird jetzt kontinuierlich steigen, diese gute Nachricht wollen wir auch verbreiten“, so Schuster. Am Donnerstagnachmittag konnte der Krisenstab bereits sechs Genesene vermelden, zwei mehr als am Mittwoch. Die Zahl der nachweislich Infizierten liegt aktuell bei 460, die der Personen, die sich in häusliche Quarantäne begeben musste, bei mehr als 2000.

Entspannung gibt es nach der Eröffnung zweier Abstrichzentren in Hennef und Rheinbach auch bei den Infektionstests. Noch vor einigen Tagen hatten sich vor dem bis dahin einzigen Abstrichzentrum in Siegburg Warteschlangen gebildet, weil sich einige Personen ohne die erforderliche Überweisung testen lassen wollten und andere weit vor ihrem Termin am erschienen. „Die Patienten verteilen sich jetzt auf drei Zentren, am Mittwoch wurden in jedem noch 50 Patienten registriert“, so Schuster.