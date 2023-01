Sankt Augustin – Erneut haben Unbekannte Regenbogenfahnen gestohlen, die vor katholischen Kirchen aufgehängt worden waren. Ein Vertreter des katholischen Kirchengemeindeverbandes Sankt Augustin erstattete Anzeige wegen insgesamt drei Diebstählen bei der Polizei. In der vergangenen Woche vom 23. bis 29. August verschwanden zwei Fahnen, die an Masten vor der Meindorfer Kapelle an der Liebfrauenstraße und der Kirche an der Zissendorfer Straße in Buisdorf gehangen hatten.



Täter stehlen Antonius-Statue

Außerdem erbeuteten Täter eine Antonius-Statue aus der Andachtsstätte an der Schulstraße/Freie Buschstraße. Dort könnte der Tatzeitraum bis Anfang August zurückreichen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02241/541-33 21. (rvg)

