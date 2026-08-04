Troisdorf Weil er in einem Lebensmittelgeschäft an der Marie-Lene-Rödder-Straße randaliert hat, ist ein 33 Jahre alter Mann am Montag in Gewahrsam genommen worden.

Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 18.45 Uhr vom Filialleiter hinzugerufen worden, weil sie der 33-Jährige aggressiv verhielt und das Geschäft trotz einer entsprechenden Aufforderung nicht verlassen wollte. Der Mann, der sich auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten aggressiv verhielt, erhielt einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam.

Mann kehrt in Geschäft zurück und randaliert

Rund 45 Minuten später wurde die Polizei erneut zu dem Lebensmittelgeschäft gerufen. Nach Angaben des Filialleiters war der 33-Jährige zurückgekehrt und hatte Kunden sowie Mitarbeitende angepöbelt. Um den zuvor ausgesprochen Platzverweis durchzusetzen und weitere Straftaten zu verhindern, wollten die Beamten den Randalierer in Gewahrsam nehmen.

Daraufhin schlug der Mann nach den Polizisten. Als sie den Angreifer zu Boden brachten, zog der Verdächtige einer Polizistin an den Haaren und biss ihr in die rechte Hand. Mit Unterstützung weiterer zwischenzeitlich eingetroffener Einsatzkräfte konnte der Mann gefesselt werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der 33-Jährige zudem, die Beamten zu treten und anzuspucken.

Da sich Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum ergaben, wurde dem Mann auf einer Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Einsatz drei Polizeibeamte leicht verletzt. Eine Polizeibeamtin sei aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr dienstfähig gewesen. (pf)