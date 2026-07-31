Ein 82-jähriger Mann ist am Donnerstagabend (30. Juli) von drei bislang unbekannten Männern in seinem Bungalow in Ossendorf überfallen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge öffnete der Senior gegen 23 Uhr seine Haustür in der Rochusstraße, nachdem die Männer ihn mit einer Lüge herausgelockt hatten: Sie behaupteten, jemand hätte sein Auto beschädigt.

Täter bedrohten Mann mit Messer – aber flüchteten ohne Beute

Als der Mann die Tür öffnete, sollen die Täter ihn in den Flur gedrängt, zu Boden gestoßen und auf ihn eingeschlagen haben. Einer der Männer bedrohte den 82-Jährigen laut Polizeiangaben mit einem Messer, während seine Komplizen die Räume nach Wertgegenständen durchsuchten.

Mutmaßlich ohne Beute flüchteten die Räuber anschließend vom Tatort. Rettungskräfte brachten den verletzten Senior zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen – so werden die Männer beschrieben

Die gesuchten Männer sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Ihre Gesichter hatten sie mit einem Schal verdeckt und trugen Handschuhe. Einer der Angreifer soll zudem eine Sonnenbrille, ein anderer eine Skibrille getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (red)