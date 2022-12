Troisdorf – Trickdiebe haben eine Seniorin in Troisdorf um 800 Euro betrogen. Sie gaben vor, Spenden für Kinder in Afghanistan zu sammeln.



Wie die Polizei berichtet, klingelten die Täter am Dienstag gegen 14.30 Uhr an der Haustür der Seniorenresidenz an der Alfred-Delp-Straße. Über die Gegensprechanlage sprach die 82-Jährige mit den Unbekannten vor der Tür. Eine weibliche Stimme erklärte, dass sie Spendengelder für Kinder in Afghanistan sammeln würde.



Trickdiebe in Troisdorf: Mann blieb alleine im Flur

Nachdem die Seniorin die Tür öffnete, standen zwei Frauen und ein Mann vor der Wohnungstür. Die Frau ließ die angeblichen Spendensammler in die Wohnung, der circa 25 bis 30 Jahre alte Mann blieb im Hausflur vor der Tür stehen. Die beiden etwa gleichaltrigen Frauen redeten auf die 82-Jährige ein, vermutlich um sie abzulenken.



Die Troisdorferin trug sich in die angebliche Spenderliste ein und die Personen verließen die Wohnung. Anschließend stellte sie fest, dass ihre Geldbörse mit rund 800 Euro Bargeld vom Nachttisch im Schlafzimmer fehlte.

Die beiden tatverdächtigen Frauen sind 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Beide trugen helle Kleidung und hatten blonde Haare. Die eine trug die Haare schulterlang, die andere kurz geschnitten.



Den männlichen Begleiter konnte die Frau nicht weiter beschreiben. Die Polizei möchte wissen, wer die Betrüger im Bereich der Seniorenwohnanlage beobachtet hat oder wo sie mit ihrer Lügengeschichte ebenfalls aufgetreten sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02241/541-3221 entgegen.