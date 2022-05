Mögliches Gewerbegebiet in Wachtberg: Fritzdorf entzweit CDU-Fraktion und Bürgermeister

Bei der Suche nach Gewerbeflächen für die Zukunft hat sich die Wachtberger CDU in einer Sondersitzung gegen die Pläne der Gemeindeverwaltung unter Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) positioniert.

Die CDU will nun ausschließlich eine Ausweitung der Gewerbeflächen in Villip und keine neuen Gewerbeflächen bei Fritzdorf. Die CDU begründet ihre Entscheidung mit Vor- und Nachteilen der jeweiligen Standorte. So sei die Ausweitung in Villip unabhängig von den Straßenbauplänen im Nachbarland, zumal dieser Bau für ein Gewerbegebiet in Fritzdorf „zwingende Voraussetzung“ sei. (mfr)