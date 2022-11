Kommentar zu Trump Der Ruf der USA als Vorzeigedemokratie ist endgültig ruiniert

Mal spricht er wie ein gewissenloser Mafiaboss, mal wie ein wahnhaft Getriebener. „Es kann nicht sein, dass ich Georgia verloren habe“, beharrt Donald Trump. Seinen Gesprächspartner will er ernsthaft nötigen, das Wahlergebnis abzuändern und ihn zum Sieger zu erklären: „Alles, was ich will, sind 11.780 Stimmen“. Er schmeichelt, er lügt, er beleidigt und er droht: „Das ist ein großes Risiko für Dich“, warnt er den Parteifreund. Das hätte Al Capone kaum anders formuliert.



Die Aufzeichnung von Trumps Telefonat mit Brad Raffensperger, dem republikanischen Innenminister von Georgia, ist ein Dokument der Zeitgeschichte. Es offenbart, wie sehr der amtierende US-Präsident das Recht verachtet und autokratisches Denken pflegt. Wirklich überraschen kann das nicht: Genau so hat Trump seine krummen Geschäfte als Immobilienmogul betrieben. Und so hat er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu erpressen versucht.



Donald Trump: Das Ausmaß der Schäden ist schockierend

Schockierend ist gleichwohl, in welchem Ausmaß dieser Mann in vier Jahren das Wertegerüst eines ganzen Landes beschädigt, Millionen Menschen aufgewiegelt und seine Partei zersetzt hat. Das Georgia-Tonband sei „schlimmer als Watergate“, hat Carl Bernstein, einer der Enthüller des damaligen Skandals, gesagt. Das gilt vor allem in einer Hinsicht: Nach dem legendären Lauschangriff nötigten die Republikaner ihren Präsidenten Richard Nixon 1974 zum Rücktritt. Vier Jahrzehnte später machen sich führende Vertreter der „Grand Old Party“ zu aktiven Komplizen in einem Coup-Versuch.

USA Anzeige Ministerin Deb Haaland als erste Ureinwohnerin im US-Kabinett von Benjamin Quiring (beq) , Veit Ellerbrock , Sara Pichireddu , Peter Seidel , Paul Gross , Olivier Keller , Martin Böhmer , Maria Gambino , Marcus Breuer , Kendra Stenzel

Nichts anderes steht dem Land nämlich bevor, wenn am Mittwoch im Kongress ernsthaft 140 republikanische Abgeordnete und zwölf Senatoren die Anerkennung des offiziell bestätigten Wahlergebnisses verweigern wollen, obwohl inzwischen 60 Gerichte sämtliche Klagen dagegen zurückgewiesen haben. Kurzfristig wird die Revolte im Parlament zwar niedergeschlagen werden. Aber langfristig ist der Ruf der USA als Vorzeigedemokratie endgültig ruiniert.