Wer stylische Adidas-Sneaker zum Schnäppchenpreis sucht, wird gerade bei Amazon fündig: Die beliebten Modelle Breaknet und Barreda sind aktuell mit Rabatten von bis zu 50 Prozent erhältlich – und das schon ab 28 Euro.

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Adidas Breaknet: Der Klassiker trifft auf modernen Streetstyle

Der Adidas Breaknet ist einer der beliebtesten Alltagssneaker des Sportgiganten – und das aus gutem Grund. Mit seinem cleanen Design, das an die ikonischen Tennisschuhe der 80er-Jahre erinnert, passt er sowohl zu Jeans und Chino als auch zu sportlichen Outfits. Das leichte Obermaterial sorgt für angenehmen Tragekomfort, die robuste Gummisohle für den nötigen Grip im Alltag. Aktuell bekommt man ihn bei Amazon zu Tiefstpreisen – je nach Größe und Farbvariante sind Rabatte von bis zu 50 Prozent drin.

Adidas Breaknet Sleek Shoes Damen mit 15% Preisnachlass! Copyright: Amazon.de

Adidas Barreda: Retro-Look für moderne Träger

Wer es etwas sportlicher und mit mehr Retro-Flair mag, findet im Adidas Barreda die perfekte Alternative. Das Modell punktet mit einem auffälligen Design, das von der Tenniskultur der 70er inspiriert wurde, und überzeugt gleichzeitig durch hohen Alltagskomfort. Der Barreda ist ein echter Hingucker – und bei Amazon gerade zu einem unschlagbaren Preis zu haben.

adidas Women's BARREDA LO Schuh. Copyright: Amazon.de

So günstig gibt es Adidas selten

Beide Modelle sind in verschiedenen Farben und Größen verfügbar, weshalb es sich lohnt, schnell zuzuschlagen. Denn bei solchen Rabatten von bis zu 50 Prozent und Einstiegspreisen ab 28 Euro sind beliebte Größen erfahrungsgemäß schnell ausverkauft. Amazon bietet dabei den zusätzlichen Vorteil von schneller Lieferung und unkompliziertem Rückgaberecht – ein weiterer Pluspunkt beim Sneaker-Kauf.

Jetzt zuschlagen und sparen

Ob für den täglichen Schulweg, einen lässigen Stadtbummel oder als stilvoller Begleiter im Urlaub – Adidas Breaknet und Barreda sind vielseitige Sneaker, die Qualität und Design zu einem fairen Preis vereinen. Wer sich ein Paar sichern möchte, sollte nicht zu lange warten: Die Deals bei Amazon sind zeitlich begrenzt und die Auswahl schrumpft täglich.

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