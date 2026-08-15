Was ist die Aqua Back Color Single?

Die Aqua Back Color Single ist eine wasserdicht verschweißte Hinterradtasche, die für Radpendler und Radreisende konzipiert wurde. Sie wird aus recycelten Materialien am VAUDE-Standort in Tettnang am Bodensee hergestellt und ist mit dem Green Shape-Label sowie dem Grünen Knopf zertifiziert, was hohe soziale und ökologische Standards belegt.

Mit einem Volumen von 24 Litern bietet sie ausreichend Platz für den täglichen Bedarf auf dem Arbeitsweg, beim Einkaufen oder in der Freizeit. Der Wickelverschluss ermöglicht es, die Tasche je nach Beladung zu komprimieren und wasserdicht zu verschließen. Ein relevantes Detail für Pendler: Die Tasche wird mit dem QMR 2.0-Befestigungssystem am Gepäckträger montiert. Mit einem Bügelschloss lässt sie sich direkt am QMR-Haken verriegeln, falls Sie die Tasche nicht mit ins Büro nehmen möchten.

Ausstattung und Funktionalität

Das Hauptfach verfügt über eine Innentasche mit Reißverschluss für Kleinteile und Dokumente. Dank des abnehmbaren Schultergurts kann die Tasche auch zu Fuß komfortabel getragen werden. Reflexelemente erhöhen die Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Die Hartschalenrückseite, gefertigt aus recycelten Kunststoffteilen, schützt den Inhalt vor Druck und Feuchtigkeit.

Die Tasche ist vegan, PVC-frei und wird ohne Fluorcarbone (PFC) mit Eco Finish wasserabweisend behandelt.

Hinweis: Dieser Produkttest findet in Kooperation mit VAUDE statt. Die Redaktion erzielt dadurch aktuell keine Einnahmen.

Das erhält der oder die Tester:in

Sie dürfen die Aqua Back Color Single nach dem Test behalten. Ihr Erfahrungsbericht dient als Grundlage für einen Artikel, der auf ksta.de oder express.de erscheinen wird. Auf Wunsch werden Sie namentlich im Artikel erwähnt oder bleiben anonym, je nachdem, was Sie bevorzugen.

Aqua Back Color Single Fahrradtasche, recyceltes Hauptmaterial Copyright: vaude.com

Anforderungen beim Testen

Wir bitten Sie, die Tasche über einen Zeitraum von vier Wochen im Alltag zu testen, beispielsweise auf dem Arbeitsweg, bei Einkäufen oder Freizeitaktivitäten. Anschließend erhalten Sie einen Fragebogen, in dem Sie Ihre Erfahrungen schildern. Zudem bitten wir um zwei bis drei Fotos aus dem Alltagsgebrauch, die mit einem Smartphone aufgenommen werden können. Es sollen sowohl positive als auch negative Aspekte dokumentiert werden, die für andere Nutzer relevant sein könnten.

Inhalte des Fragebogens

Nach der Testphase beantworten Sie für uns unter anderem folgende Fragen: Wie oft und wie lange sind Sie pro Woche mit dem Fahrrad unterwegs? Wofür haben Sie die Tasche hauptsächlich genutzt? Wie einfach war die Montage? Hat die Tasche die Erwartungen im Alltag erfüllt? Was hat Sie positiv überrascht und was könnte verbessert werden? Würden Sie die Tasche weiterempfehlen? Ihr persönliches Fazit wird in einem Satz zusammengefasst.

So können Sie sich bewerben

Um sich zu bewerben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Folgende Informationen sind für uns relevant: Ihr Name, Alter und Wohnort. Zudem interessiert uns, wie oft Sie Fahrrad fahren und ob Sie bei jedem Wetter unterwegs sind. Haben Sie bereits eine Fahrradtasche? Bitte teilen Sie uns auch mit, warum Sie Tester werden möchten, was Sie an diesem Produkt reizt und für welche Zwecke Sie das Rad beruflich oder privat nutzen.

Die Bewerbungsfrist endet am 21. August 2026. Die ausgewählte Testerin oder Tester wird direkt per E-Mail kontaktiert.

Auswahlkriterien für Produkttester

Bei der Auswahl wird darauf geachtet, dass das Nutzungsverhalten zum Produkt passt, weshalb Pendler bevorzugt werden. Eine nachvollziehbare Motivation, Interesse an nachhaltigen Produkten und die Bereitschaft zu verlässlichem Feedback sind wichtige Kriterien. Zudem ist die fristgerechte Rücksendung des Fragebogens nach der vierwöchigen Testphase erforderlich.

Bewerben Sie sich jetzt

Wenn Sie täglich oder mehrmals pro Woche Fahrrad fahren und die Aqua Back Color Single testen möchten, können Sie sich jetzt bewerben. Ihr Feedback hilft anderen Radfahrern bei ihrer Kaufentscheidung.

Viel Erfolg bei der Bewerbung!