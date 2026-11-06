Er verrichtete in den ersten vier Spielen einen ordentlichen Job beim 1. FC Köln. Doch seit dem fünften Spieltag ist Gideon Mensah plötzlich komplett außen vor. Gegen Gladbach, Frankfurt, Schalke und Union stand der Ghanaer in der Liga keine einzige Minute mehr auf dem Feld.

Seitdem muss er sich hinter Borna Sosa anstellen, der inzwischen bei René Wagner gesetzt ist. „Vor Gladbach war es ein Bauchgefühl, mit Borna zu beginnen. Er hat das in den Spielen jetzt echt gut gemacht und ist aktuell einen Hauch vor Gideon“, sagt der FC-Trainer, der aber gleichzeitig zugibt: „Das ist wahrscheinlich die kniffligste Position aktuell im Kader.“

Mensah wartet auf erneute Chance beim FC

Es ist also ein enges Rennen zwischen den beiden Neuzugängen, die beide bislang einen soliden Eindruck hinterlassen haben. Für Mensah aktuell bitter, weil er sich bei seinen Einsätzen wenig bis gar nichts vorwerfen konnte.

Nun heißt es, dranbleiben und auf die nächste Chance lauern. „Gideon muss weiter gut trainieren und seine Leistung bringen, damit er voll da ist, wenn der Zeitpunkt kommt, an dem er spielen muss. Er hat nichts falsch gemacht. Ganz im Gegenteil: Er ist jeden Tag mit viel Energie im Training voll dabei. Nur ist es im Fußball manchmal so, dass auf einer Position zwei sehr, sehr gute Spieler spielen und sich einer durchsetzt.“

Bliebe noch die Option, dass beide gemeinsam auf dem Feld stehen. Denn Sosa hat bei Crystal Palace in England nachgewiesen, dass er auch den linken Innenverteidiger in einer Dreierkette geben kann.

Für Wagner wäre das durchaus eine Option, jedoch nicht für das Duell gegen den rheinischen Rivalen aus Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr).

„Das wäre für ihn eine Rolle, und es gibt natürlich das Szenario, dass beide auf dem Platz stehen können. Die Überlegungen gibt es schon, nur aktuell sind sie noch kein Thema, weil wir noch nicht dazu gekommen sind“, sagt der FC-Trainer.

Demnach dürfte sich gegen die Werkself in der Abwehr nichts verändern. Wagner wird wohl wieder mit Joel Schmied, Jahmai Simpson-Pusey und Tom Krauß in der Verteidigung beginnen.

Auf der linken Schiene wird nach Wagners Aussagen also Sosa starten, rechts ist es ein enger Zweikampf zwischen Sebulonsen und Castro-Montes mit leichten Vorteilen für den Norweger.