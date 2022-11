Köln – Der 1. FC Köln trennt sich 0:0 von Hertha BSC. Die FC-Spieler in der Einzelkritik:

Timo Horn 2

Tauchte eine Viertelstunde vor Schluss Guendouzis Flachschuss aus dem Eck, der Ball war spät zu sehen für den Torwart. In der ersten Hälfte stark gegen Piatek.

Sava Cestic 3

Empfindet die Ruhe am Ball als wichtigste Tugend eines Innenverteidigers. Erfüllte am Samstag diesen Anspruch an sich selbst und zeigte eine insgesamt saubere Partie.

Sebastiaan Bornauw 2,5

Souverän gegen die Berliner Angreifer, sicherer Chef der Kölner Dreier-Abwehrkette.

Rafael Czichos 3

Konzentriert und aggressiv in den Zweikämpfen. Engagiert im Aufbauspiel, doch setzten ihn die Berliner konsequent unter Druck. Nicht alle Bälle kamen an.

Kingsley Ehizibue 2,5

Nach vorn präsentierte sich der Niederländer aktiv und erarbeitete seiner Mannschaft zahlreiche Eckbälle. Seine Flanken fanden jedoch nur selten Abnehmer – was nicht immer an Ehizibue lag.

Ellyes Skhiri 3

An der Seite seines erstarkenden Kapitäns Jonas Hector mit deutlich verbesserter Leistung. Herausragende Passquote.

Jonas Hector 2,5

Viel besser als zuletzt; der Kapitän zeigte Übersicht, Willen und die Fähigkeit, dem Gegner mit Spielintelligenz das Leben zu erschweren.

Jannes Horn 3

Wie Ehizibue neu in der Startelf und auf der linken Seite überraschend effektiv.

Marius Wolf 3

In vorderster Reihe aufgeboten. Ein geborener Torjäger ist er nicht, allerdings war er an den meisten Kölner Aktionen beteiligt, die etwas Torgefahr versprachen. Vergab in der 60. Minute eine gute Schusschance.

Ondrej Duda 4

Versteckte sich zwar nicht, fand aber keine Bindung zum Spiel. Die gute Absicht war vielen seiner Aktionen anzusehen, doch zu wenig gelang.

Dominick Drexler 3,5

Hatte links in der Offensive große Schwierigkeiten, seine fußballerische Qualität einzubringen. In der zweiten Hälfte leicht verbessert.