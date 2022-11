Bielefeld – Auch im zweiten Bundesliga-Spiel der Saison bleibt der 1. FC Köln sieglos. Am Samstagnachmittag verliert die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol gegen Arminia Bielefeld mit 0:1.

Die Spieler des 1. FC Köln in der Einzelkritik:

Timo Horn: 5

Musste sich bei Lucoquis Schuss aus 30 Metern strecken. Ansonsten ohne Beschäftigung – bis er einen unglaublichen Treffer ins kurze Eck kassierte, der niemals fallen darf.



Kingsley Ehizibue: 4

Die meisten seiner Flanken missglückten – und wenn er im Zweikampf seinen Körper einsetzt, kassiert er zu viele Pfiffe.



Sebastiaan Bornauw: 3

Dem Belgier war wenig vorzuwerfen; er erledigte, was in seinem Verantwortungsbereich so anfiel.



Rafael Czichos: 3,5

Im Zweikampf souverän, und auch mit dem Ball am Fuß fand er immer wieder originelle Lösungen, wenngleich auch er Ballverluste produzierte.



Jannes Horn: 4

Eigentlich ein grundsolider Auftritt auf der linken Abwehrseite. Laufstark und kämpferisch, bis ihm Edmundsson im Rücken davonlief.

Ellyes Skhiri: 4

Seinen Pässen fehlte mehrmals die Schärfe. Produzierte dadurch ungewohnte Ballverluste, was viel Kraft kostete.



Jonas Hector: 4

Hatte seine auffälligste Szene, als er Lucoqui am Sechzehner foulte, dabei den Fuß des Gegners an den Kopf bekam und noch Gelb sah. Blieb nach der Pause mit Schwindel und Übelkeit in der Kabine.



Elvis Rexhbecaj: 4

Nach dem dürren Auftritt gegen Hoffenheim mit großem Engagement. Hier und da an der Grenze zur Hektik. Dadurch fehlerhaft, aber immerhin fleißig.



Ondrej Duda: 3

Der mit Abstand beste Fußballer auf dem Platz. Dosierte seine Leistung, verschwand zeitweise aus dem Spiel. Zeigte jedoch einige brauchbare Ansätze.



Jan Thielmann: 5

Erneut ohne jede Torgefahr, stattdessen mit zahlreichen Ballverlusten. Nach einer Stunde ausgewechselt.



Sebastian Andersson: 3,5



Lieferte ein enormes Pensum, bewegte sich in den richtigen Räumen. Fand jedoch kaum einen Abschluss.

Ab 45. Dominick Drexler: 4



Führte sich mit einem üblen Fehlpass ein, mit dem er eine aussichtsreiche Situation ruinierte. Ansonsten kaum zu sehen.