Köln – Ein bisschen Hilfe von oben kann nicht schaden. Nicht für den 1. FC Köln und auch nicht für die anderen Vereine, die an diesem Wochenende in die neue Fußballsaison des Bundesliga starten. Deswegen fand am Sonntag, 15. August um 13.45 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst, die sogenannte „FC-Andacht“, im Kölner Dom statt.

Wenn nicht gerade Pandemie ist, strömen an diesem Tag hunderte Fans in den Dom, hören den Gebeten und Lesungen zu, tragen Fürbitten vor und hören Kölsche Klassiker auf der Orgel, gespielt von Rolf-Rüdiger Spieler. Wenn dann zum Schluss die FC-Hymne erklingt, wird der Dom zu einem rot-weißen Meer aus Fan-Schals und die eine oder andere Träne rollt über die Gesichter.

Das könnte Sie auch interessieren:

1. FC Köln vor Saison-Start Anzeige So schätzt Köln-Retter Funkel die Chancen des FC ein von Lars Werner

FC-Geschäftsführer Wehrle Anzeige „Wir müssen weg von der reinen Inzidenz-Betrachtung" von Lars Werner

1. FC Köln Anzeige Ellyes Skhiri ist offen für einen Wechsel

Wegen der Pandemie war die Anzahl der Teilnehmenden am Gottesdienst in diesem Jahr erneut begrenzt. Verzichten musste deswegen aber trotzdem niemand auf die Hymne von der Orgel und den Segen von Domdechant Robert Kleine und Stadtsuperintendent Bernhard Seiger.

Die Andacht aus dem Kölner Dom haben wir in Kooperation mit dem Domradio live übertragen. Im Video blicken wir zurück auf den besinnlichen Saisonstart. (ebu)