Aue – Nur ein paar weiße Flecken an den Hängen des Erzgebirges zeugten am Mittwoch noch davon, was am 3. Februar rund um Aue losgewesen war. Seit dem ersten Versuch des 1. FC Köln vor gut drei Wochen, die Partie des 20. Spieltags beim FC Erzgebirge Aue auszutragen, hatte es in der Region nicht mehr geschneit – und trotzdem war am Mittwoch noch immer nicht alles verschwunden. Doch obgleich der Platz im Erzgebirgsstadion etwas löchrig war, bot er doch vergleichsweise ideale Bedingungen für ein Februarspiel im Erzgebirge. Die Kölner machten zwar kein Fußballfest aus ihrem Auftritt in Aue. Drei Punkte brachten sie dennoch heim: In einer lahmen Partie gewann die Mannschaft von Trainer Markus Anfang mit 1:0 (1:0), blieb erstmals seit dem 17. Dezember wieder ohne Gegentor und übernahm die Tabellenführung.

Die Feiertage stehen nun in Köln an, allerdings nicht für die FC-Profis. Die müssen sich nun auf die Partie am Sonntagmittag (13.30 Uhr) in Ingolstadt vorbereiten, bevor sie sich am Rosenmontag in den Karneval stürzen dürfen. „Die Fans dürfen feiern, wir nicht“, sagte Marco Höger, der das entscheidende Tor erzielt hatte und nicht traurig sein wollte: „Ich bin noch jung, da bleiben mir ja noch einige Gelegenheiten, Karneval zu feiern.“ Die Tabellenführung nannte er „eine schöne Randnotiz“, doch blieb er gelassen angesichts seines „Stochertors“, wie er sein 1:0 nach einem Eckball in der 35. Minute bezeichnete.

Timo Horn durfte sich darüber freuen, mal wieder ohne Gegentor gewesen zu sein, Torwarttrainer Andreas Menger wird deshalb ein Weißwurstfrühstück ausgeben müssen. „Es war kein überragender Sieg, aber das sind die Siege, die man braucht. Wir haben wenig zugelassen“, kommentierte der Torhüter.

Das Spiel hatte mit der mittlerweile bekannten Kölner Anfangsschwäche begonnen: In der zweiten Minute lief Kusic vom eigenen Strafraum unbehelligt bis tief in die Kölner Hälfte; Geis und Hector grätschten ins Nichts, Timo Horn musste eine erste Parade zeigen. Zwei Minuten später fiel Hochscheidt der Ball 16 Meter vor dem Kölner Tor vor die Füße, doch sein Schuss landete genau in den Armen des Kölner Keepers. Nach fünf Minuten hätte es 2:0 für die Gastgeber stehen können. Doch diesmal war es gut gegangen.

Erzgebirge Aue mit mehr Ballbesitz als der 1. FC Köln

Stattdessen hatte der FC erste Momente. Kainz schlug eine Flanke aus dem linken Halbfeld vor das Tor des FC Erzgebirge, doch Männel parierte Teroddes Abschluss. Anschließend schienen die Kölner vorerst genug zu haben von diesem Spiel. Sie zogen sich zurück, überließen dem Gegner das Feld und trugen damit dazu bei, dass es ziemlich uninteressant wurde auf dem Platz. Die Auer spielten einen Ball nach dem anderen zurück zum eigenen Tor und brachten damit immerhin etwas fertig, das wenigen Gegnern der Kölner gelingt: Sie hatten eine Halbzeit lang mehr Ballbesitz als der Favorit.

Anfangs Elf dagegen versuchte sich zu finden und etwas mehr Ruhe auf den Platz zu bringen als zuletzt. Das Resultat war eine deutlich verbesserte Passquote, gähnende Langeweile – und das 1:0: Geis spielte eine Ecke von rechts, Terodde verlängerte per Kopf an den entfernten Pfosten, wo Marco Höger lauerte, nach dem Ball stocherte und zum 1:0 traf. Es war der erste Treffer des gebürtigen Kölners im 75. Pflichtspiel für den FC und bereits das achte Kölner Saisontor nach einer Ecke. Der FC ist damit die torgefährlichste Mannschaft der zweiten Liga nach Eckbällen.

Sonntag gegen Ingolstadt

Die Gäste erhöhten anschließend ein wenig den Druck und hätten das zweite Tor schießen können, doch Terodde und Córdoba vergaben gute Chancen. „Wir hätten uns das Leben leichter machen können, wenn wir das zweite Tor gemacht hätten“, sagte Horn. Stattdessen mussten die Kölner lange bangen und leiden. Zwar hatte der Gegner keine ganz großen Chancen mehr. Doch war es ein harter Weg zum zweiten Sieg im zweiten Spiel der englischen Woche. „Es war ganz gut, mal zu null zu spielen“, kommentierte Markus Anfang, „in Ingolstadt wollen wir nachlegen“.

Aue: Männel - Cacutalua, Samson, Kusic - Rizzuto, Käuper, Riese, Kalig - Hochscheidt (64. Kvesic) - Krüger (16. Iyoha), Testroet (72. Nasarow); 1. FC Köln: Timo Horn - Mere, Geis, Czichos - Risse (74. Clemens), Höger, Kainz - Hector, Drexler - Terodde (66. Modeste), Cordoba (90. Schaub). - Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart).- Tor: 0:1 Höger (35.).- Zuschauer: 13.089.