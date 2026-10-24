Für eine Überraschung hat es nicht gereicht. Am Samstagmittag unterlagen die Frauen des 1. FC Köln im Bundesliga-Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg mit 0:3. Gegen den Tabellenzweiten ging die Mannschaft von Trainerin Britta Carlson in der Autostadt leer aus.

Dabei bot sich den Kölnerinnen schon in der 7. Minute die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Camilla Küver spielte den Ball zu kurz zurück, Pauline Bremer ging dazwischen und hatte freie Bahn auf die Wolfsburger Torhüterin. Ihr Abschluss prallte jedoch gegen den kurzen Pfosten. Die FC-Stürmerin hatte eine Woche zuvor beim Kölner Sieg gegen den Hamburger SV dreimal getroffen. Nun hätte sie eigentlich auch bei ihrem Ex-Verein treffen müssen.

Kölner Großchancen bleiben ungenutzt, Wolfsburg trifft dreifach

Unmittelbar danach traf Carlotta Imping den Ball nicht richtig, als sie im Strafraum der Gastgeberinnen ohne Bewacherin stand (8.). Drei Minuten später patzte erneut Küver, diesmal kam Lydia Andrade zu einer vielversprechenden Schussgelegenheit. Erst im letzten Moment wurde ihr Versuch abgeblockt. Die Abwehr des VfL wirkte in der Anfangsphase unsortiert, Köln machte daraus jedoch zu wenig. Fehler unterliefen auch auf der anderen Seite: Amelie Bohnen ließ Kessya Bussy hinter sich entwischen, doch FC-Torhüterin Lisa Schmitz bewahrte ihr Team vor einem Gegentreffer.

Auf die lebhafte Anfangsphase, in der Köln gleich mehrere hochkarätige Möglichkeiten hatte, folgte eine ruhigere Phase. Wolfsburg versuchte nun, das Geschehen stärker zu kontrollieren, und gewann leichte spielerische Vorteile. Den ersten Treffer begünstigte dann wieder ein Abwehrfehler. Eine Hereingabe, die eigentlich keine Gefahr darstellte, klärten weder Vanessa Leimenstoll noch Marina Hegering entschlossen. Ella Peddemors schnappte sich den Ball, steuerte allein auf das Kölner Tor zu und überwand Schmitz mit ihrem Abschluss – 1:0 für den VfL in der 38. Minute.

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst gemäßigter zu, nennenswerte Torchancen ergaben sich vorerst nicht. Dann flankte Svenja Huth präzise in den Kölner Strafraum, Bussy bekam ihren Kopfball aus kurzer Entfernung aber nicht ausreichend nach unten gedrückt. Da hatte der FC Glück. Kurz darauf fiel das zweite Tor dennoch: Peddemors trat von links zu einem Freistoß an, schoss direkt und setzte den Ball unter die Latte (59.). Für die niederländische Mittelfeldspielerin war es schon der neunte Treffer dieser Saison, die Wölfinnen führten nun 2:0.

Nur drei Minuten später wurde es für Köln deutlich: Huth brachte einen Eckball herein, Küver köpfte zum 3:0 für Wolfsburg ein (62.). Hatte die erste Hälfte insgesamt kaum einen Unterschied zwischen beiden Teams gezeigt, geriet der FC nun klar ins Hintertreffen. Ein vierter Gegentreffer blieb den Kölnerinnen nur erspart, weil ein Schuss von Cora Zicai an die Latte ging.

Nationalspielerin Kathy Hendrich zurück – und sofort verwarnt

In der Schlussphase stand Nationalspielerin Kathy Hendrich nach längerer Verletzungspause wieder für den FC auf dem Platz – ausgerechnet gegen den Verein, für den sie zuvor fünf Jahre gespielt hatte. Im Sommer war die Verteidigerin aus Chicago nach Köln gekommen. Lange dauerte es nicht bis zur ersten Gelben Karte: Hendrich sah sie nach einem entschlossenen Einsteigen gegen Huth, ihre frühere Teamkollegin.

In der Tabelle hält sich der FC trotz der Niederlage in der oberen Hälfte. Mit einem Erfolg in Wolfsburg wäre jedoch vorübergehend der dritte Platz möglich gewesen – diese Gelegenheit ließen die Kölnerinnen aus. (red)