„Alles Qualitäten“BVB-Star wirbt offen um El Mala

Die Transferverhandlungen um den 19-jährigen Said El Mala vom 1. FC Köln ziehen sich seit Wochen. Bislang scheiterte ein Wechsel zu Borussia Dortmund, da die Angebote des BVB die finanziellen Vorstellungen der Kölner nicht erfüllten. Während sich die Vereinsführung der Dortmunder bedeckt hält, prescht nun einer ihrer Spieler vor.

Erst am zurückliegenden Wochenende hatte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken am Rande des Testspiels gegen den FC Arsenal zurückhaltend gegeben. „Es hat sich immer noch nichts daran geändert, dass Said ein Spieler des 1. FC Köln ist“, erklärte Ricken und fügte hinzu: „Es gebietet einfach der Respekt, dass wir von Borussia Dortmund nicht über andere Spieler reden.“

Kobel schwärmt von El Mala

Im Gegensatz zur offiziellen Zurückhaltung des Vereins äußerte sich Torwart Gregor Kobel nun bemerkenswert offen zu der Personalie. In einem Gespräch mit „Sky Sport“ am Mittwoch fand der Schweizer klare Worte über den potenziellen Neuzugang aus Köln und zählte dessen Stärken auf.

„Er hat Speed, hat einen guten Abschluss, ist gut im Eins-gegen-eins: Das sind alles Qualitäten, die ich sehr gerne im Team habe“, sagte Kobel. Ungeachtet dessen liegt der Ball aber weiterhin beim BVB, die Kölner warten auf ein Angebot.

Dass Kobel junge Talente schätzt, zeigte er auch mit Blick auf einen Spieler, der bereits zum Kader gehört. Konstantinos Karetsas (18), der für eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro vom KRC Genk nach Dortmund kam, hinterließ im Testspiel gegen die „Gunners“ mit einem sehenswerten Treffer einen bleibenden Eindruck.

Über den jungen Griechen sagte Kobel: „Man sieht recht schnell, dass er ein extrem geiler Kicker ist und dass er wirklich enorme Qualitäten am Ball hat.“ Der Treffer gegen Arsenal sei „überragend gemacht“ gewesen, und ein solcher Start sei immer positiv.

Gleichzeitig mahnte der erfahrene Torwart aber auch zur Geduld und betonte die Notwendigkeit von Konstanz. Es sei nicht einfach für einen jungen Spieler im ersten Jahr, diese Leistung im Drei-Tage-Rhythmus abzurufen. Kobel unterstrich die Rolle der gesamten Mannschaft, die jungen Talente zu unterstützen und ihnen Sicherheit zu geben, damit sie ihre bestmögliche Leistung zeigen können. (red)