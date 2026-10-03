Die Vorstellungen beim 1. FC Köln waren gänzlich andere. Statt sich bei der Testpartie im Sportpark Höhenberg gegen den Drittligisten Viktoria Köln auf das Derby einzustimmen, herrscht vor dem Aufeinandertreffen mit Erzrivale Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 11. Oktober 2026, 15.30 Uhr) nun große Sorge im Angriff.

Noch im Verlauf des Spiels gab der Verein bekannt, dass Thijs Dallinga (26) sowie Ragnar Ache (28) zu weiteren Untersuchungen in die Mediapark-Klinik gebracht werden mussten.

1. FC Köln: Lange Zwangspause für beide Angreifer

Nach etwa einer halben Stunde Spielzeit verdrehte sich Dallinga bei einem Duell mit Tim Kloss im Strafraum das Knie. Gestützt von Betreuern musste der Stürmer vom Feld geführt werden, da er das rechte Bein kaum belasten konnte.

FC-Coach René Wagner (38) brachte daraufhin Ache in die Begegnung. Dieser fasste sich jedoch kurz darauf bei seiner ersten Aktion an den hinteren Oberschenkel. Er blieb zwar bis zur Halbzeit auf dem Platz, musste anschließend aber ebenfalls ausgewechselt werden.

Nach den medizinischen Checks in der Mediapark-Klinik lagen schon am Abend die genauen Ergebnisse vor. Der FC informierte am Abend vage über eine Kreuzbandverletzung bei Dallinga. Der Neuzugang werde deshalb „für längere Zeit fehlen“. Bei Ache liegt eine Muskelverletzung vor, er „fällt ebenfalls vorerst aus“. Für das Derby ist er somit ebenfalls keine Option.

Zu den beiden Angreifern äußerte sich Wagner direkt nach der Partie: „Wir hoffen natürlich das Beste und müssen jetzt einfach abwarten, was die Bilder zeigen. Bei Dallinga ist es wohl eine Knieverletzung. Es wäre super bitter, wenn beide Spieler auf einer Position ausfallen.“ Diese Befürchtung hat sich nun bestätigt.

Mit Imad Rondic (27) und Marius Bülter (33), der zum 2:2 gegen die Viktoria getroffen hatte, verbleiben zwei Angreifer im Kader, die im Notfall als Mittelstürmer im Derby agieren könnten. Auch Jan Thielmann (24) hat bereits im Sturmzentrum gespielt.

Wagner äußerte sich angesichts der möglichen neuen Einsatz-Aussichten über Rondic, der bereits als aussortiert galt: „Er macht sein Ding, er gibt jeden Tag Gas und ist froh, dass er mit Respekt behandelt wird. Das will jeder Mensch logischerweise. Bei ihm gibt es eine besondere Situation, denn er hatte bei uns keine Aufgabe. Er hat sich aber mit brutalem Willen, Einsatzbereitschaft und Charakter zurückgearbeitet. Über solche Jungs freue ich mich, denn er gibt uns jeden Tag Energie. Jetzt müssen wir mal schauen, was bei ihm rumkommt.“ (red)