Der FC Viktoria Köln hat die verdiente Testspiel-Überraschung knapp verpasst: Der Drittligist musste sich am Samstagnachmittag vor 5154 Zuschauern im Höhenberger Sportpark mit einem 2:2 (2:1) gegen den 1. FC Köln begnügen. „Mit der Leistung der Jungs bin ich sehr zufrieden, auch wenn wir uns gerne noch mit weiteren Toren belohnt hätten“, resümierte Viktoria-Trainer Marian Wilhelm nach einem über weite Phasen dominanten Auftritt gegen den Bundesligisten. „Aber in Köln kann vermutlich jeder mit dem 2:2 leben.“

In der zwölften Minute hatte ein Eigentor für die Führung des Favoriten gesorgt: Nach einem schönen Flankenlauf von Sebastian Sebulonsen wollte Meiko Sponsel im Fünfmeterraum klären, schoss dabei aber Tim Kloss an – und der Ball trudelte ins Tor.

Zwei verletzte Kölner Stürmer

Nach einer halben Stunde begannen die Horror-Minuten des 1. FC Köln und die Phase der Höhenberger Dominanz: Zunächst verletzte sich Stürmer Thijs Dallinga am Knie, dann schlug die Viktoria doppelt zu. Lucas Wolf, zuletzt in der Meisterschaft ein Torgarant, köpfte eine Flanke von Meiko Sponsel völlig freistehend zum Ausgleich ins Netz (33.). Kurz danach staubte Niklas Castelle nach einem Pfostenschuss von David Otto zur 2:1-Führung ab (36.). Nach einem Zweikampf humpelte dann auch noch Ragnar Ache.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Viktoria-Trainer Wilhelm komplett durch und schickte seine B-Elf auf den Rasen – jene Mannschaft, die am Mittwochabend aller Voraussicht nach das Mittelrheinpokalspiel beim Bezirksligisten Blau-Weiß Köln absolvieren wird. Dennoch blieb die Viktoria gegen den großen Nachbarn spielbestimmend und hatte die besseren Chancen. Noah Maboulou (50.), Eric Gueye (58.) und David Sachse (68.) scheiterten am starken Ron-Robert Zieler.

Christoph Greger feiert Comeback

Doch mit dem eigentlich verdienten Sieg klappte es nicht. Ein Patzer von David Wyciok ermöglichte dem FC den schmeichelhaften Ausgleich: Der Ersatzkeeper kam nach einer Ecke heraus, erreichte den Ball aber nicht. Marius Bülter traf per Kopf zum 2:2 (76.).

Direkt danach gab es noch ein Highlight aus Viktoria-Sicht: Kapitän Christoph Greger, der viele Monate mit Rücken- und Sprunggelenks-Problemen aussetzen musste, gab sein Comeback – als sein Name durchgesagt wurde, erhoben sich die Fans und spendeten viel Applaus. „Ein tolles Gefühl, gerad ein diesem Rahmen“, sagte Greger.