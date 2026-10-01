Die Trikot-Kollektion des 1. FC Köln ist nun vollständig. Am Donnerstag (1. Oktober 2026) präsentierte der Klub das vierte Dress für die aktuelle Bundesliga-Spielzeit. Das neue weinrote Shirt ehrt eine besondere Kölner Persönlichkeit: Es ist Willi Ostermann gewidmet, der an diesem Tag seinen 150. Geburtstag gefeiert hätte.

Das Design ist eine Hommage an den Musiker, dessen bekanntestes Lied „Heimweh nach Köln“ ist. Dessen Noten sind in die dunkelrote Gestaltung eingearbeitet, deren Farbton an die Uniformen der Willi-Ostermann-Gesellschaft angelehnt ist. In Gold gehalten sind das Stadtwappen, das FC-Logo und die Sponsoren-Logos. Eine gestickte Signatur, das Jubiläumsemblem der Gesellschaft sowie eine Ostermann-Medaille schmücken den Nackenbereich.

FC-Geschäftsführer: Trikot trägt „Heimweh nach Köln in die Welt“

Philipp Liesenfeld, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb beim FC, sagt: „Das erste Sondertrikot der neuen Adidas-Ära setzt die Tradition kölscher Designs fort und ehrt den größten Heimat- und Liederdichter unserer Stadt. Wir feiern Willi Ostermann und das Andenken an ihn mit einem Design, das die besondere Beziehung der Menschen zur Stadt, zum kölschen Brauchtum und zum FC sichtbar macht. Dieses Trikot trägt das Heimweh nach Köln in die Welt“.

Ralf Schlegelmilch, Präsident der Willi Ostermann Gesellschaft, ergänzt: „Das Sondertrikot ist ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit unserer Stadt, unserem kulturellen Erbe und dem Lebensgefühl, das Willi Ostermann bis heute verkörpert. Für uns ist dieses Projekt eine besondere Ehre und ein wunderbarer Auftakt in unser Jubiläumsjahr, in dem wir den 150. Geburtstag und 90. Todestag unseres Namensgebers sowie das 60-jährige Bestehen unserer Gesellschaft feiern.“

Ihren ersten Einsatz wird die neue Spielkleidung laut Express.de im Spiel gegen Schalke 04 haben. Die Begegnung ist für Samstag (24. Oktober 2026, 15.30 Uhr) angesetzt. Die Frauenmannschaft des FC wird das Jersey bereits am 17. Oktober 2026 um 12 Uhr im Heimspiel gegen den Hamburger SV tragen.

Das Ostermann-Trikot kostet 111 Euro, für Mitglieder liegt der Preis bei 99 Euro. Es vervollständigt die Trikot-Auswahl neben dem weißen Heim-, dem roten Auswärts- und dem blauen Ausweichdress. In dieser Saison tritt das Sondertrikot an die Stelle des traditionellen Karnevals-Outfits. (red)