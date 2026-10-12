Ein Derbysieg reicht in Köln gemeinhin für eine Heiligsprechung auf Zeit. Für den zuvor schwer umstrittenen Trainer René Wagner war es die Erlaubnis auch der Öffentlichkeit, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Das Ergebnis schenkt dem Trainer wie dem Kölner Umfeld das kostbarste Gut der Branche: Zeit. Wer die Chronik dieser neunzig Minuten aber jenseits der Anzeigetafel las, erkannte rasch, wie haarscharf der FC an der nächsten Eskalation vorbeigeschrammt war.

Es war ein Erfolg der Nuancen. Hätte der Ball in der zähen Schlussphase noch den Weg ins Kölner Tor gefunden – man hätte am Geißbockheim umgehend die Pestflaggen hissen können. Die Debatte um Wagner wäre explodiert, mit einer Wucht, die eine schwere Prüfung für den inneren Zusammenhalt bedeutet hätte. Denn es ist das eine, die Loyalität zum Trainer zu beschwören. Wenn nach einer Derbyniederlage die Stimmung im Stadion kippt, kann die Lage schnell außer Kontrolle geraten – dann wird es schwer, die eigene Überzeugung zu halten.

So aber geht Wagners Mission weiter, und das ist – bei aller Kritik am Spielverlauf – erst einmal eine gute Nachricht für den Verein. Dass der 1. FC Köln es mit Wagner versucht, dass hier Fleiß, Professionalität und analytische Kompetenz die Maximen sind, verdient Zustimmung. Es ist der mutige Versuch, einen teils hysterischen Klub durch Rationalität zu stabilisieren – in einer Branche, die Erfolge von Trainern wie Wagner historisch nicht vorsieht.

Die Crux an diesem Kölner Nachmittag liegt daher nicht im bösen Willen, sondern im System Fußball an sich. René Wagner verkörpert den Intellektuellen an der Seitenlinie. Seine Welt ist eine Welt der Algorithmen, der mathematisch vermessenen Spielräume. Ein kompetenter Arbeiter, der den Fußball in Einzelteile zerlegt. Doch das Spiel – und gerade ein Derby – entzieht sich oft der Logik. Es lebt von Schwingungen, von atmosphärischen Verschiebungen, von jenem Gespür für den Moment, das ein Trainer in klares Handeln übertragen muss. Genau hier offenbart sich Wagners größte Herausforderung.

Tom Krauß spielte gegen Mönchengladbach eine hervorragende zweite Halbzeit. Copyright: Federico Gambarini/dpa

Wenn die eigene Mannschaft nach einer Führung in sich zusammenfällt, wenn aus taktischer Vorsicht Angst wird und der Gegner das Spiel übernimmt, braucht es keinen Analysten. Sondern einen, der die Coaching-Zone verlässt und seine Spieler wachrüttelt. Wagner wirkt in solchen Phasen oft wie ein Beobachter. Dass Tom Krauß, der in der zweiten Halbzeit für den verletzten Ellyes Skhiri ins Spiel gekommen war, das Gegentor Sekunden vor dem Einschlag prophezeite, ein Gefühl, das das gesamte Stadion teilte, sagt einiges über die Schwingungen dieses Tages.

So lässt das Derby eine Frage offen: Reicht Fachkompetenz im Fußball aus? Oder braucht es am Ende eben doch jene charismatischen Persönlichkeiten, bei denen ein Raunen durchs Rund geht, wenn sie sich auch nur von ihrem Klappstuhl erheben? Wagner hat die Chance, den Gegenbeweis anzutreten. Der Derbysieg hat ihm die dafür nötige Ruhe verschafft. Ob sein Modell auch den Stürmen der kommenden, deutlich schwereren Wochen standhält, bleibt eines der spannendsten Experimente, die je am Bundesligastandort Köln versucht wurden.