Köln – Der 1. FC Köln hat Nachwuchsspieler Tim Lemperle mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Der 18-Jährige unterschreibt bis 2023 – mit Option für ein weiteres Jahr, wie der Verein meldet. Der Angreifer soll in der kommenden Saison Teil des Profi-Kaders werden.



Copyright: Matthias Heinekamp/Nikolas Janitzki/Tobias Hahn

„Tim hat großes Entwicklungspotenzial, das sieht man in jedem Training. Er ist schnell, gut im Eins-gegen-Eins und hat ein sehr gutes Dribbling. Wir sind überzeugt davon, dass er sich im Profi-Bereich etablieren wird“, sagt Markus Gisdol.

Der Außenbahnspieler gibt sich ebenfalls zufrieden mit seiner Unterschrift: „Ich bin total glücklich, meinen ersten Profi-Vertrag beim 1. FC Köln unterschrieben zu haben. Ich fühle mich hier in der Stadt sehr wohl, die FC-Fans und das Stadion sind super. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit jedem im Lizenzbereich und diese Herausforderung“, sagt Tim Lemperle.

Lemperle kommt mit besten Empfehlungen

Der FC begründet den Vertrag mit sehr guten Leistungen des Spielers in der A-Junioren-Bundesliga. Im Winter-Trainingslager in Benidorm konnte sich Lemperle bei seinem ersten Testspieleinsatz für das Team von FC-Cheftrainer Markus Gisdol zudem mit einem Treffer gegen den belgischen Erstligisten Sporting Charleroi empfehlen. (red)